Vajon megsínyli a sztártervező távozását a Forma–1 sikercsapata?

Nyitókép: Kym Illman/Getty Images



Május elején vált hivatalossá, hogy Adrian Newey tizenkilenc év után otthagyja a Red Bullt. A műszaki igazgató szerződése a jövő év végén lejár az osztrák csapatnál, ám azt nem tölti ki, s 2025 első negyedében távozik pozíciójából. Amúgy már most sem folyik bele annyira a napi munkába, s nem lesz ott minden hátralévő nagydíjon sem. A Red Bull Racing közleménye szerint Newey visszalép a Forma–1-es tervezési feladataitól, a továbbiakban az istálló 1000 lőerős hiperautója, az RB17 fejlesztésének utolsó simításaira összpontosít, és annak befejezéséig a projekten dolgozik majd. A szakember majdnem két évtizedet dolgozott a világbajnoki címvédőnél, és mostanra elfáradt, kicsit talán meg is csömörlött az évek során, s a Christian Horner csapatfőnök körüli zaklatási botrány is közrejátszhatott abban, hogy úgy döntött, nem marad a Red Bullnál.

„Eljött egy pont, amikor azt éreztem, mint ahogy Forrest Gump mondta: egy kicsit fáradt vagyok. Egy ideje gondolkoztam már ezen, hogy őszinte legyek.

Ahogy az események alakultak ebben az évben, erre döntésre jutottam.

Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert nem kell dolgoznom ahhoz, hogy megéljek. Azért dolgozom, mert élvezem, és most jó alkalom nyílt arra, hogy visszalépjek és egy kis szünetet tartsak. Mandyvel, a feleségemmel és a kutyákkal valószínűleg utazni fogunk. Szerzünk egy lakóautót és elmegyünk Franciaországba vagy bejárjuk Európát. Élvezzük majd az életet” – árulta el a terveit Newey.

Remek mérnöki meglátásai vannak

Legalábbis ez a hivatalos verziója a jövőre nézve, mert azért több csapat is meg akarná szerezni a Forma–1-ben a brit tervezőmérnököt. Newey abban zseniális, hogy azonnal megtalálja a szabálymódosítások leglényegibb pontjait, így adott esetben elsőként és a legjobban tudnak reagálni az új autó építésekor.

A víziói, a meglátásai és a mérnöki megoldásainak köszönhetően a Red Bull 20 szezon alatt 13 bajnoki címet nyert vele.

Sajtóhírek szerint a Williams, az Aston Martin, a Ferrari és újabban a Mercedes is szívesen szerződtetné őt. A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a Ferrarinál köt ki a 65 éves szakember. A RacingNews365.com szerint állítólag előrehaladott tárgyalásokat folytat egymással Newey és az olasz istálló, amely nagy erőkkel győzködi őt, hogy csatlakozzon hozzájuk. A megállapodás ellen igazából az szól, hogy a mérnök nem akarja elhagyni Angliát, a Ferrari központja azonban Maranellóban van. Persze a mai high-tech világban könnyen megoldható a távmunka, de az mégsem ugyanaz.

„Talán lesz egy pont, nem tudom mikor, a zuhany alatt állva azt mondom, hogy jöjjön a következő kaland. Jelenleg azonban nem ez a terv” – jelentette ki Newey. A tervezőmérnök erősségét mindig a szabályváltozások jelentették. Ezek legközelebb csak 2026-ban jönnek a Forma–1-ben. Tehát, ha jövőre munkába áll valahol, akkor lesz ideje megalkotni egy újabb vb-esélyes versenyautót.

Adrian Newey, a Red Bull Racing műszaki igazgatója a bokszutcából nézi az F1 Miami Nagydíj előtti sprint kvalifikációs futamot a Miami International Autodrome-ban 2024. május 3-án, a floridai Miamiban. Beszédes a Ferrari tábla Newey előtt

Fotó: Mark Thompson/Getty Image

A veszteség mértéke

No, de mekkora veszteség valójában a mérnökzseni távozása a Red Bull Racing számára? – sokakban felmerülhetett már ez a kérdés, hiszen Newey fontos szerepet játszott a csapat felépítésében és a domináns kocsik megtervezésében.

„Nem akkora, mint amennyire azt az ellenfelek felfújják, de tény, fontos koponyát fognak elveszteni”

– jelentette ki Wéber Gábor. Az M4 Sport Forma–1-es kommentátora szerint a Red Bullnál sok kiváló mérnök dolgozik Adrian Newey-n kívül, akik a szakmájuk legjobbjai. Az F1-es istálló szerkezete sem csak az angol műszaki igazgatóra épült, nélküle is tudnak majd vb-címekért harcoló autót építeni. Az osztrák istálló, az ott dolgozó mérnökök összegyűjtötték már a szükséges tapasztalatot és tudást, amivel a Newey utáni érában is versenyképesek lehetnek.

Az is kérdés, pszichológiai szempontból jelent-e gyengülést a szakember távozása. Wéber szerint nem annyira. Az már érdekesebb dolog, hogy hol fog dolgozni a jövőben, és mikor a csúcsmérnök. Az újságíró szerint az természetes, hogy több csapat is szeretné Neweyt szerződtetni.

„Úgy gondolom, a legnagyobb esély arra van, hogy a Ferrarinál fog kikötni, de majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Egyelőre mindenki csak találgatni tud” – véli Wéber Gábor.