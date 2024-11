Csak rá ne fázzon a hidegben: ekkora téttel játszik Las Vegasban Max Verstappen!

Nyitókép: Mark Thompson/Getty Images

Már csak három futam van hátra az idei Forma–1-es világbajnokságból, a hétvégén a „bűn városában”, Las Vegasban folytatódik a sorozat. A brazíliai sikerének köszönhetően Max Verstappen egy karnyújtásnyira került az újabb vb-győzelmétől. A nagydíjat magyar idő szerint vasárnap hajnalban, 7 órakor (helyi idő szerint szombat 22) rendezik a nevadai városban, s akár már ott megint világbajnok lehet. Az utóbbi hónapok versenyei nem a Red Bullokról és a holland címvédőről szóltak. Némileg meglepetés volt, hogy nyerni tudott Interlagosban, s ezzel Max a júniusi barcelonai Grad Prix óta tartó nyeretlenségének vetett véget.

„Szó nincs arról, hogy csak mert esőben nyertünk Brazíliában, hirtelen minden megoldódott, és minden nagyszerű. Természetesen jó helyzetbe kerültem ezzel a bajnokságban, de reálisan nézve nem mi vagyunk a legerősebbek. Az utóbbi versenyeken nem nekünk volt a leggyorsabb autók, de meglátjuk, mit tehetünk itt. Tavaly jó futamunk, nagyon élvezetes versenyünk volt itt, sikerült nyernem, de a Ferrari már akkor nagyon gyors volt. Úgy tűnik, ez a pálya nagyon fekszik az autójuknak, de remélem, hogy ezen a hétvégén harcban lehetünk velük és a többiekkel. Azt ígérhetem, újra megpróbálok nyerni. De azt is látni kell, hogy a pálya kapcsán vannak még ismeretlenek, például a hőmérséklet miatt. Nagyon hideg van Las Vegasban, ahogy tavaly is volt. Akkor már láttuk, hogy a gumikkal ez nem lesz egyszerű futam.

Tavaly domináltunk a világbajnokságban, az idén más a helyzet, de remélem, harcban leszünk itt a Ferrarival és a McLarennel”

– bizakodott Verstappen.

Kijöttek a gödörből

A monzai mélypont óta sokat fejlesztettek az autójukon az osztrákok, s látható volt az előrelépésük. A helyzet, az esélyek most jobbnak tűnnek a Red Bull Racing számára, már egy-két hónappal ezelőtt volt.

„Remélem, hogy versenyképesek leszünk Vegasban is, de azt nem tudjuk, hogy mennyire. Brazíliában a szárazon is egészen erős volt a versenytempónk. Végre újra! Ez persze egy teljesen más pálya, más hőmérséklettel, de bízom benne, hogy kitart a lendületünk. Még bőven van miért harcolnunk, a konstruktőrök között is van még esélyünk, no és persze én is szeretnék világbajnok lenni” – mondta a vb-címvédő.