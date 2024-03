Nem zörög a haraszt: tovább gyűrűzik a Red Bull főnök szexbotránya

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Nem nyugszanak a kedélyek, a sértett fél nem nyugszik bele abba, hogy elutasították a panaszát. Sajtóhírek szerint fellebbezett a Red Bull korábbi döntése ellen a Christian Hornert megvádoló alkalmazott, és közben a nemzetközi szövetséghez, a FIA-hoz is hivatalos panaszt nyújtott be. Újabb vizsgálat várhat a Red Bull csapatfőnökére. A Forma-1 élcsapata az idénnyitó Bahreini Nagydíj előtt jelentette be, hogy az alapos vizsgálat nyomán ejtették a dolgozó által Horner ellen megfogalmazott vádakat, és a brit csapatfőnök maradhat. Azt ugyanakkor már a közleményükben jelezték, hogy az alkalmazottnak van lehetősége fellebbezni ezen döntés ellen. S úgy tűnik, élt is ezzel a jogával.