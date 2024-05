Szoboszlai negyedórát kapott, a Liverpool elherdálta a vezetést, döntetlent játszott az Aston Villa ellen

A magyar klasszis lelkesen játszott, és többször is próbálkozott kapuralövéssel. A Liverpool támadószekciója nagy kedvvel futballozott a meccs utolsó negyedórájában, és kizárólag az ellenfél kapusa akadályozta meg, hogy Szoboszlai Trent Alexander-Arnoldnak adott zseniális passzából assziszt legyen. A meccs utolsó tíz percében két óriási hibát is elkövetett az addig magabiztosan vezető Vörösök védelme. Van Dijk és Alexis Mac Allister hibáját követően Jhon Duran kétszer is eredményes tudott lenni.

Szoboszlaival kapcsolatban friss hír, hogy a nyáron akár posztriválisa is érkezhet a Liverpoolhoz, mégpedig egy régi ismerős személyében.