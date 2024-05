Széteshet a Liverpool? – Több rutinos labdarúgó már biztosan távozik a szezon végén, de a szaúdiak is csábítgatnak játékosokat

Az idény végén szerződése lejártával távozik a Liverpool csapatától Joel Matip és Thiago Alcantara. A klub honlapján hivatalosan is elbúcsúzott a 32 éves kameruni-német hátvédtől és a 33 éves brazil-spanyol középpályástól. Az elmúlt idényben mindkét játékos sérülésekkel küzdött. Thiago épp felépült, majd az Arsenal ellen a 85. percben pályára lépve megint izomsérülést szenvedett, így gyakorlatilag pár percet játszott mindössze. Matip 10 mérkőzésen szerepelt, míg decemberben a Fulham elleni győztes meccsen lesérült, és azóta nem tudott játszani.

Joel Matip 2016 nyarán a a német Schalkétól érkezett Liverpoolba, és a klub színeiben egy bajnoki címet, egy FA-kupát, két angol ligakupát és egy angol szuperkupát nyert, emellett megnyerte a Bajnokok Ligáját és az Európai Szuperkupát.

Gyorsan beverekedte magát a kezdőcsapatba, és alapember lett a Vörösöknél. A 2019/2020-as idényben súlyos térdsérülés nehezítettte a helyzetét, a következő idényben pedig a dokájával bajlódott szinte végig.

Ibrahima Konaté érkezésével egyre inkább a cserepadra szorult, és kiegészítő játékos lett, de ennek ellenére nagyon fontos szerepe volt abban, hogy a klub megnyerte a Bajnokok Ligáját és kivette a részét a 30 év szünetet követően megszerzett bajnoki címhez szükséges munkából. A Liverpool mezében 201 meccsen lépett pályára és 11 gólt szerzett. Egyelőre nem tudni, hogy a 32 éves labdarúgó hol folytatja pályafutását. A klub az alábbi videóval búcsúzott tőle:

Thiago Alcantara 2020-ban már pályafutása legsikeresebb évein túl érkezett a Liverpoolhoz. A klasszis középpályás korábban a Barcelonával és a Bayern Münchennel is megnyerte a Bl-serleget, és számtalan egyéb trófea mellett többek közt hét német és négy spanyol bajnoki címet nyert. A Liverpoollal „mindössze” egy FA-kupát és egy angol szuperkupát sikerült begyűjtenie.

A kiváló játékost Mersey-parti klubnál töltött éveiben folyamatos sérülések akadályozták, négy év alatt csak 98 meccsen szerepelt, és hat gólt szerzett. A klub így búcsúzik tőle:

Szaúdi klubok vinnék a Liverpool sztárjait

A Liverpoolt eközben szaúd-arábiai klubok is ostromolják, hiszen a klub több sztárjátékosát is szeretnék megszerezni. Mohamed Salah iránt már tavaly is érdeklődtek, és úgy néz ki idén nyáron újra megkísérelhetik leigazolni az egyiptomi támadót, akiért egészen elképesztő, több százmilliós összeget sem sajnálnának kifeizetni. a hírek szerint azonban a Liverpool nem szeretne megválni egyik legjobb játékosától, így minden a labdarúgón múlik.

De nem csak őt szeretnék vinni az arabok, a Guardian értesülései szerint, a Liverpool brazil hálóőrét, Alisson Beckert is megpróbálják majd leigazolni.

A Liverpool kapusának kontraktusa 2027-ig érvényes, de úgy tudni a klub szeretne Salah-val és vele is szerződést hosszabbítani.

A közelmúltban arról is megjelentek pletykák, hogy Darwin Núnezt és/vagy Luis Díazt a Barcelona szeretné megszerezni, és az uruguay-i támadó mindhat már készülne is erre, minden a klubbal kapcsolatos fényképét eltávolította közösségi oldalairól. Egyes német médiainformációk szerint a csapatkapitány, Virgil Van Dijk is távozna, és Borussia Dormunddal hozták szóba, de ennek a pletykának valószínűleg nem sok valóságalapja lehet.

A Szoboszlai Dominik barátját, a csapatkapitány-helyettes Trent Alexander-Arnoldot a Real Madriddal összeboronáló hírben viszont tényleg lehet valami,

hiszen Dani Carvajal nem lesz fiatalabb, és a királyi lubnak kell találnia egy utódot, a Liverpool pedig beismerte, hogy megálltak a védőjátékos szerződésének meghosszabbításáról szóló tárgyalások. Alexander-Arnold 2025-ig szóló szerződéssel rendelkezik, így amennyiben nem sikerül vele hosszabbítani, nyáron alacsonyabb összegért, jövőre pedig akár ingyen is átigazolhat egy másik klubhoz, ami óriási veszteség lenne a Liverpool szempontjából.