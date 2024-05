Mégsem marad Xavi a Barcelona vezetőedzője?

Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Egyre jobban kezd egy latin-amerikai szappanoperára hasonlítani Xavi Hernandez edzői karrierjének utóbbi fél éve. Még mindig nem lehet tudni, hogy megy vagy marad az FC Barcelona labdarúgócsapatánál. Egyszer azt jelentik be, hogy távozik, aztán meg azt közlik, hogy marad a szezon végén.

A legfrissebb hírek szerint Joan Laporta klubelnök most mégis kirúghatja a katalán edzőt.

Az ember már tényleg nehezen tudja követni, mi a helyzet a Barcánál, páros héten így gondolják, a páratlanon meg úgy...

Most a nyilatkozata miatt került bajba a klublegenda. Az Almería ellen 2-0-ra megnyert bajnoki mérkőzés előtt az egyesület helyzetéről beszélt Xavi, szavai pedig feldühíthették Laportát – írja az Origo.

„A szurkolóknak meg kell érteniük, hogy a gazdasági helyzetünk már nem olyan, mint huszonöt évvel ezelőtt volt. Korábban az edző azt igazolt, akit akart, de ez már nincs így.

Nagyon nehéz gazdaságilag felvennünk a versenyt a Real Madriddal és más európai sztárcsapatokkal.

Alkalmazkodni fogunk a körülményekhez, és ez nem jelenti azt, hogy nem akarunk harcolni a trófeákért. De ilyen a Barcelona helyzete jelenleg, stabilitásra és időre van szükségünk” – így szólt Xavi nyilatkozata, ami nem tetszett az elnöknek. Mégpedig azért, mert az egykori világklasszis futballista korábban éppen az ellenkezőjét mondta Laportának, arról beszélt, hogy bízik a keretében és a jövőben is képes lesz trófeákért harcolni a csapattal. Ha tényleg így volt, akkor nem elegáns, amit most mondott, s ez esetben érthető a klubvezető dühe. Ettől persze még könnyen lehet, hogy ősztől is ő irányítja a Barcát, meg az is, hogy nem. A bizonytalanság az, ami most biztos a katalánoknál.

No meg az, hogy Xavi 2021 novembere óta a Barcelona vezetőedzője, s a szerződése 2025 nyaráig érvényes. A 44 éves szakember az előző idényben La Ligát és Spanyol Szuperkupát nyert a csapattal, ám ezt az évadot trófea nélkül, ezüstéremmel zárja a bajnokságban.