Kopasz Bálinték a kajakirályok, de mi lesz Kozák Danutáékkal az olimpián? Mandiner–elemzés

Nyitókép: Facebook/MKKSZ/Szalmás Péter

***

Nem indult teljes csapattal a szegedi világkupán, még idő is van a párizsi játékokig, de jelen állás szerint nem is számíthat olyan kiemelkedő sikerre a magyar kajak-kenu, mint a legutóbbi olimpián. 2021-ben 3 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzéremmel zárt az utóbbi ciklusokban magyar szempontból legeredményesebb sportág. Extrém esetben 6-8 érmünk is lehet, ám Tokió óta kevesebb lett a a versenyszám, vonult vissza olimpiai bajnokunk, s úgy tűnik, a nemzetközi mezőny is erősödött. Az viszont örömteli, hogy az egyesben versenyző férfi kajakosaink erőt demonstráltak.

Mint Tokióban

Jól mutat a statisztikában, hogy Magyarország végzett az élen az idei első nagy nemzetközi megméretésen. 15 érmet gyűjtöttek be a magyar kajak-kenusok (6 arany, 3 ezüst és 3 bronz), míg a második kínaiak mindössze négyet. Természetesen megsüvegelendő és értékes a termés, olimpiai szemüvegen keresztül vizsgálva árnyaltabb a kép. Kivették a programból a 200 méteres női és férfi egyéni számot, amiben Tótka Sándor olimpiai bajnok lett, a Párizsra megmaradó 10 síkvízi gyorsasági számban 3 érmet szerzett hazánk. Ugyanakkor ebből kettőt ugyanabban a futamban, K1 1000 méteren, amelyen Kopasz Bálint győzött fölényesen, Varga Ádám lett a második a nagy rivális, portugál Fernando Pimentát lehajrázva. Kísértetiesen hasonlóan történt minden, mint Tokióban, még szerencse, hogy egyéni és páros számokban indulhat két azonos nemzetbeli versenyző az olimpián...

Kopasz Bálint – aki 500 méteren is nyert – két legyet ütött egy csapásra, megelőzte az orra alá már sok borsot törő hazai riválisát, s legfőbb nemzetközi ellenfeleivel is tudatta: nem csupán címvédő, hanem a legnagyobb esélyes a férfi királyszámban az idei olimpián is.

„Nagyon örülök, hogy a mai napon ilyen szuper formát tudtam hozni, idén még nem eveztem egyszer sem 3:24-et. A tegnapi 500 méter után tudtam regenerálódni és a szélviszonyok is kedveztek nekem.

Annak külön örülök, hogy lényegében mindenki itt volt, aki számít, és tudtam egy nagyot csatázni.

A végére azért én is elfáradtam, de ez nem csoda, mert az elmúlt hetekben kőkeményen edzettem” – mondta az M4 Sportnak a győri színekben versenyző, egyébként algyői illetőségű 26 éves kajakos.

A másik medáliát ötkarikás versenyszámban férfi kenupárosunk, az 500 méterre idén összetérdelt Adolf Balázs és Hajdu Jonatán kaparintotta meg remek hajrával egy erős, ám közel sem tejes mezőnyben. Nekik még a hazai válogatón is lesz legalább egy nagy csatájuk, az egyesben 1000 méteren első számú magyar, Adolf ezúttal nem jutott döntőbe, 5 kilométeren – nem olimpiai távon – viszont aranyéremmel vigasztalódott.

Páros, négyes kérdőjelek

Az egyes menő, Kopasz és Varga árnyékában meghúzódva közel állt az éremszerzéshez feltörekvő férfi kajakkettesünk 500 méteren. A legutóbbi játékok óta felére csökkentett távhoz jól alkalmazkodik a Kurucz Levente és Opavszky Márk. A fiatal, 2003-as és 2001-es születésű versenyzőkből álló egység 24 századdal elmaradva a spanyoloktól az előkelő negyedik helyen végzett a szegedi versenyen. Az első itthoni válogatón, és itt is maga mögé utasította a neves, 9. helyre beérkezett Nádas Bence – Tótka Sándor kettőst.

Az más kérdés, hogy hiába rendelkezik a maximális 6 kvótával a férfi kajak szakág, ha úgy vesszük, hogy Kopasz és Varga helye biztos, akkor a négyes mellé már nincs szabad hely a párizsi járatra!

Márpedig jelen állás szerint a Nádas Bence – Csizmadia Kolos – Kuli István – Tótka Sándor kvartettnek Magyarországon nincs veszélyesnek tűnő kihívója. A 2023-ban világbajnoki ezüstérmes egység ezúttal a 6. lett, s a fiúk talán még mindig keresik az okát.

„Szoros volt a befutó, úgy tűnik, a német és a spanyol egységre felzárkózott a világ. Nekünk még van hova fejlődnünk, ez most így sikerült” – mondta a futamot követően Tótka Sándor.

Amennyiben nagy meglepetés nem történik a június eleji hazai válogatón és az Európa-bajnokságon, jelen állás szerint – ha a program és a szövetségi kapitány is engedi – akár az is előfordulhat, hogy a Nádas – Tótka kettős indul párosban Párizsban, és érdekes lenne egy Kopasz – Varga kísérleti egység „létrehozása” is. Utóbbiaknál nyilván az ezer egyes mindent felülír...

Vége Kozák Danutáék hegemóniájának?

A férfi kajakosok és kenusok is maximális kvótával (6, illetve 3) rendelkeznek. Női kenuban Takács Kincső óriásit harcolva, a surranó, kilences pályáról megszerezte a kvótát egyéni versenyszámban, tavaly már meglett a páros indulási jog is. Csakhogy feloszlott a Bragato Giada – Nagy Bianka duó, amely a korábbi világversenyeken érmeket szerző, Tokióban olimpiai ötödik helyezett Takács Kincső – Balla Virág egységet döntötte romba. Bragato az ifjú, 2005-ös születésű Benkucs Kírával a világkupán 5. lett, ami biztató az olimpia előtt, éremről álmodozni azért korai lenne.

A legnagyobb talány az elmúlt olimpiákon a sportágat a hátán cipelő női kajak. Az egyetlen szakág, amely nem tudta megszerezni az elérhető legtöbb kvótát: 6 helyett mindössze 4-gyel gazdálkodhat Hüttner Csaba szövetségi kapitány. Tavaly a világbajnokságon még a döntőbe jutást is elbukta Fojt Sára és Pupp Noémi, az idei pótvizsgán könnyűnek találtatott a Csikós Zsóka – Kőhalmi Emese egység, amely 6. lett, de csak az első ért párizsi jogot az országnak – Hollandiának. Joggal merül fel a kérdés, miért nem szállt harcba a kvótákért mondjuk Kozák Danuta, hiszen a hatszoros olimpiai bajnok remek formában tért vissza két év kihagyás (szülés és könyökműtét) után.

„Semmivel sem lesz kevésbé ütőképes a csapatunk Párizsben így, mintha hat sportolót nevezhetnénk, hiszen akkor is a húzóemberek hoznák az eredményeket.

Nem vagyok boldog, de a lányok mindent megpróbáltak... Kozák Danutát hadrendbe állítani rövid távon célszerű lett volna, de egy harminchét éves, kétgyermekes családanyáról beszélünk. Az is kész csoda, ha az olimpiára zökkenőmentesen fel tud készülni, és az elejétől kezdve az volt a megállapodás vele, hogy a kvótaszerzésben nem vesz részt. Maximum egy olimpia van még a pályafutásban, azon szeretne a legjobb lenni.”– fogalmazott a Nemzeti Sportnak Hüttner Csaba.

Innentől kezdve egyszerű a képlet, a kérdés az, hogy a leendő négyes tagjai közül ki mennyire terhelhető, és mit vállal Párizsban. A világkupától távol maradtak legjobbjaink, akik közül Kárász Anna visszavonult tokiói bajnokaink közül. Az első hazai versenyen a 2021-es négyes másik három tagja, Kozák Danuta, Csipes Tamara és Hadvina (lánykori nevén: Bodonyi) Dóra egy hajóban lapátolt és győzött Gazsó Alida Dórával kiegészülve. Kozák és Csipes párosban bizonyult a legjobbnak, 2021-ben világbajnokok is voltak együtt.

A magyar női kajaknégyes a legutóbbi három olimpián egyaránt maga mögé utasított mindenkit, ám figyelmeztető jel a tavalyi vb 7. hely Kozák nélkül, és az is, hogy – mint minden számban és nemben – egyre kiélezettebb a nemzetközi verseny kajak-kenuban.