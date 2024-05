Elek Gábor egyelőre képtelen Fradi-meccset nézni, pedig lassan készülhet a Népligetbe

Fotó: Facebook/Esztergomi Vitézek Kézilabda

Valószínűleg nem sokan gondolták tavaly nyáron, hogy a Ferencváros női kézilabdacsapatát BL-döntőbe vezető, majd a klubtól távozó korábbi szövetségi kapitány, Elek Gábor ilyen szezont produkál új csapatával, az NB II-es Esztergomi Vitézekkel. A siófokiak kizárása következtében a Dunakanyarban már nyáron ugrottak egy osztályt Szucsánszki Zitáék (a korábbi válogatott irányító játékosként és erőnléti edzőként is segíti a gárdát), az NB I/B-ben (másodosztály) pedig ezüstéremmel zártak, így kiharcolták az élvonalba jutást!

Az NB I-es kihívásokat komoly erősítésekkel várja az esztergomi együttes, amelyet Elek Gábor már vezetőedzőként irányít majd.

A korábbi szövetségi kapitány, a Ferencváros vezetőedzőjeként kétszeres bajnok, háromszoros Magyar Kupa-győztes, kétszeres KEK-győztes, Bajnokok Ligája-ezüstérmes Elek Gábor tavaly nyár óta szakmai igazgatóként irányította a Vitézeknél folyó munkát, az élvonalban azonban már ismét vezetőedzőként tevékenykedik majd.

Az NB I-es bentmaradást célként kitűző együttes a friss bajnok és kupagyőztes Ferencvárostól Kisfaludy Anett, Kovács Anett, Horváth Fanni és Kármán Luca játékjogát szerezte meg, Vácról pedig Ballai Anna és Ballai Borbála csatlakozik a kerethez.

A városnak egyébként másodszor lesz csapata a női kézilabda élvonalában: az Esztergomi KSE 2001-től három és fél idényt töltött az NB I-ben, majd 2005 februárjában visszalépett.

Egy év alatt kerültek az NB II-ből az élvonalba. Mikor realizálta, hogy valóra válhat a feljutás?

Úgy indult az egész, hogy nem is akartam dolgozni – kezdte a Mandinernek Elek Gábor. – Tavaly megkerestek, hogy segítsek oda edzőt találni, aztán leültünk beszélgetni, és szimpatikusak voltak a terveik. Ha akkor azzal jönnek, hogy NB I/B, akkor nem is vállaltam volna. A nyáron azonban hirtelen feljebb soroltak egy osztállyal, így a Balaton partján megnyitottam az irodámat, és elkezdtem tárgyalni a játékosokkal. A szezon közben voltak jó meccseink, élvonalbeli csapatokat vertünk ki a Magyar Kupából, a fehérváriakat és a budaörsieket is búcsúztattuk, de a feljutást csak akkor hittem el, amikor matematikailag is biztossá tettük.

Milyen közeg fogadta Esztergomban?

Összességében nem hittem el, hogy Magyarországon van ilyen. A szurkolóktól kezdve a vezetőségig, a szponzorokig rendkívül pozitív légkör veszi körül ezt a klubot, amely hatalmas erőt adott, nem csak nekem, de a csapatnak is. Hasonló a mentalitás, hasonló a szellemiség, mint a Fradiban, családias a közeg, ez tette igazán különlegessé, és ez alapozta meg ezt a sikeres szezont. A játékosoknak jár a nagy gratuláció, mert elviseltek, korábban nem kellett ilyen elvárásokat teljesíteniük, de eredményt csak úgy tudtunk elérni, ha megvolt a megfelelő követelmény. Fárasztó volt, de közel sem annyira, mint amikor párhuzamosan dolgoztam a Fradival és a válogatottal.

Egy éve BL-ezüst, idén NB I/B-s ezüstérem.

Szeretem a kontrasztot. Folytatjuk a munkát, vannak még céljaink. Elsősorban a bentmaradás kiharcolása, de nem szeretnénk kicentizni.

Egy éve mindenki képtelenségnek tartotta volna, hogy már most az NB I-ről lehessen beszélgetni, de meg tudtuk csinálni és rémesen büszkék vagyunk rá.

Megtisztelő, hogy a tárgyalások során az új játékosaink közül senki sem kötötte ki, hogy csak feljutás esetén csatlakozna a csapathoz. Akikkel Esztergomban tárgyaltunk, azokat a játékosokat egyből elvarázsolta a környezet. A hely családias szelleme mindenkit magával ragad.

Fotó: Facebook/Esztergomi Vitézek Kézilabda

Mennyire fanatikusok az esztergomi szurkolók?

Rendkívül jóindulatú szurkolók és nagyon sokan vannak. Az új csarnokunk hamar megtelt, azóta már bővíteni is kellett. Folyamatosan telt ház előtt játszunk Esztergomban, ahová rengeteg Fradi-szurkoló is kijár. Zizivel nagyon jóleső érzés számunkra.

Ha már szóba került a Fradi, igazi kuriózum lesz a zöld-fehérek ellen szerepelni.

Természetesen profik vagyunk, de az biztos, hogy két nagyon érzelmes mérkőzés lesz számomra. Olyan mintha tőrt forgatnának a szívemben, ha erre gondolok.

A szívem mélyén tudtam, hogy egyszer eljön ez a pillanat, hogy nem én irányítom majd a Fradit, de mindig azt mondom, hogy bárhol is dolgozom, fradista vagyok, úgy fogadjanak el.

Nagyon nehéz két nap lesz. És még nehezebb, mint idén, amikor az utánpótláscsapattal játszottunk. A Fradi ellen nem reális a pontszerzés, így egy fokkal könnyebb a helyzet. Korábbi csapatom idei duplázásának egyébként nagyon örültem, de annyira izgultam a szoros meccseiken, hogy azokat képtelen voltam megnézni. A végén rápillantottam az eredményre, és csak utólag néztem vissza a találkozót.

Aktív lesz a nyári pihenés?

Leköltöztünk a Balatonhoz, úgy tervezzük a választásra és a ballagásra megyünk csak haza, de egyébként ott töltjük a nyarat. Megvárom, amíg elkezd hiányozni a munka.

A legkisebb gyermeke szempontjából is jól jött, hogy visszavett a tempóból.

Idén 34 meccsünk volt, a tavalyi 49-cel szemben, ráadásul egyiket sem repülővel, vagy a határon túl kellett megvívnunk. Semmi nem fáraszt el úgy, mint az utazás, és nem összehasonlítható a felelősség mellé járó stressz sem. Esztergomban májusban kezdtem érezni újra a nyomást, de nem esett jól. Kisimultam, megnyugodtam, újra tudok aludni a tartós álmatlanság után. Visszatekintve tényleg remek év volt.

A legutóbbi olimpián még Ön vezette szövetségi kapitányként a válogatottat, Párizsba régi barátjával, Golovin Vlagyimirrel utazhat a csapat. Mire számít a válogatottól?

Egyértelműen azt várom a női válogatottól, hogy továbbjusson a csoportból. Ha reálisan nézzük, Brazíliát, Angolát és Spanyolországot sikerül megvernünk, összejöhet a csoport harmadik helye, így bravúrral az ötödik-hatodik hely is elérhető. Az, hogy mindkét válogatottunk ott lehet az olimpián hatalmas dolog, ezt egyértelműen meg kell lovagolnia a sportágnak.