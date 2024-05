A szezon végén visszavonul a Real Madrid sztárjátékosa

Nyitókép: Diego Souto/Getty Images

A jelenleg 108-szoros német válogatott középpályás korábban lemondta a nemzeti csapatban való szereplést, februárban azonban úgy döntött, hogy a németországi Európa-bajnokságra visszatér a nationalelfbe. – írja a Nemzeti Sport.

A 2014-ben világbajnok Kroos a Rostock utánpótlásából került a Bayern München U19-eseihez, majd felkerült az első csapathoz. A középpályás 2009-ben kölcsönbe a Bayer Leverkusenbe ment, de fél év után visszatért a bajorokhoz, akiktől három német bajnoki címmel, három Német Kupa-győzelemmel, egy német Szuperkupával, egy Bajnokok Ligája-sikerrel, egy európai Szuperkupával és egy klubvilágbajnoki címmel távozott 2014-ben a Real Madridhoz.

Kroos a Real Madriddal a klub-vb-t ötször, a BL-t, a spanyol bajnokságot, az európai és a spanyol Szuperkupát egyaránt négyszer, a Király-kupát egyszer nyerte meg és

minden sorozatot figyelembe véve 463 mérkőzésen 28 gólig és 98 gólpasszig jutott.

„Ahogy mindig is mondtam: a Real Madrid lesz az utolsó klubom. 2014. július 17. – A nap, amikor bemutatott a Real Madrid, a nap, amely megváltoztatta az életem. Az életem futballistaként, de emberként is. Ez egy új fejezet kezdete volt a világ legnagyobb klubjánál. Tíz év után, az idény végén ez a fejezet véget ér. Sosem felejtem el ezt a rendkívül sikeres időszakot. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki nyitott szívvel fogadott és bízott bennem, de szeretném külön is megköszönni nektek, kedves Real-Madrid-szurkolók, hogy az első naptól az utolsóig szerettetek. Ez a döntés egyben azt is jelenti, hogy az aktív labdarúgó-pályafutásom véget ér idén nyáron az Európa-bajnoksággal” – írta Kroos.

A focista posztját a visszavonulásáról itt tekintheti meg: