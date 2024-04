Nem volt jókedvében Jürgen Klopp, elmondta a véleményét Szoboszlairól is a vesztes meccs után

Kimaradt ziccerek

Jürgen Klopp menedzser nem is volt elégedett a látottakkal, főként az első félidőben. A német edző a kihagyott ordító gólhelyzetek ellenére a második játékrészben felfedezte a pozitívumokat.

„Az már egy nagyon jó hazai meccs volt, jól is teljesítettünk. Nem vagyok benne biztos, hogy valóban voltak kidolgozott helyzeteik, de nekünk

volt sok lehetőségünk, nem is akármilyenek: négy, amelyeknél mindenki azt gondolta, hogy ez gól.

És több olyan sanszunk adódott, ahol közel voltunk. Szóval volt lendületünk, benne voltunk a játékban, és nyomás alá tudtuk helyezni őket” – értékelt a hivatalos sajtótájékoztatón Klopp.

Hiba a gépezetben

Az idény végén távozó tréner szerint a letámadásuk nem működött jól a londoni csapat ellen, s mintha kis önkritikát is gyakorolt volna, amikor a taktikát elemezte Jürgen Klopp.

„A felállásunk sosem volt igazán alkalmas, hogy a Palace-nak problémát okozzon. Az általuk megjátszott átlós labdákat csak úgy tudod kivédeni, hogy nyomás alá helyezed a labdát birtokló játékost, erre nincs más lehetőség. Mi nem ezt tettük, és ez azt jelenti, hogy tudták folytatni a játékukat, és folyamatosan futnunk kellett.”

Szoboszlai helyzete

A Manchester United elleni ugyancsak fájó idegenbeli döntetlen (2-2) alkalmával a kezdőcsapat tagja volt Szoboszlai Dominik. Azon a Premier League-mérkőzésen adódott a legtöbb gólhelyzete a magyar középpályásnak, ám nem tudott élni velük. A második félidő derekán le is cserélte Jürgen Klopp, aki a hétközi nemzetközi meccsen és a Crystal Palace ellen is a kispadra ültette. A félidőben, 0-1-nél küldte be, s a 23 éves játékos aktivizálta is magát, kulcspasszát azonban Diogo Jota közelről a kapu előtt helyezkedő védőbe rúgta. Szoboszlai kapcsán a vezetőedző csupán annyit mondott: „Dom sérülésből tért vissza” és ilyesmiről, illetve ritmusról morgolódott valamit.

A szakember nemrég még méltatta a magyart, aki a január és február nagy részét hagyta ki izomsérülések miatt. Hogy ne lenne játékban, nem helytálló, a válogatottban is végigjátszott két találkozón és két gólt szerzett. Amíg azonban az angol bajnokságban az első 10 fordulóban végig a pályán volt, összesen 14-szer, addig az utóbbi 6 alkalomból csupán egyszer – pedig elmondása szerint bírná a terhelést.