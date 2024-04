Kis lépés Párizs felé - bemelegített a britek ellen női kézilabda-válogatottunk

Sötét ló

Kedden derült ki, hogy az Afrikát képviselő Kamerun nem vesz részt a tornán, s helyette a nemzetközi szövetség nem mondjuk a román-horvát kettősből választott, hanem a világversenyen soha nem szereplő (kivéve rendezőként a londoni olimpián) Nagy-Britanniát kérte fel az indulásra. Nem sok idő és információ állt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány és stábja rendelkezésre.

„A junior és felnőtt edző ugyanaz a személy náluk, de friss felvételünk nem volt róluk, a felnőttválogatottról csak kétéves.. Nem szabad lenézni őket, a saját játékunkat kell játszanunk, szeretnénk sok könnyű gólt lőni, és sokat cserélve pihentetni a kulcsjátékosokat” – fogalmazott a mérkőzés előtt a magyar szakvezető.

Gólparádé

A várakozásai valóra váltak, átrohant a csapat a fiatal ellenfélen. A jobbszélső Győri-Lukács Viktória kevesebb mint másfél perc alatt triplázott, volt lerohanás gólja is. Állva hagytuk a briteket: 4-1, 9-2, majd Kuczora Csenge betöréses találatával 10-2 a 14. percben. Kicsit alábbhagyott a koncentráció, hetest is hibáztunk, Mia Davis harmadszor köszönt be, s 10-5-re szépített a vendégcsapat. Debreceni-Klivinyi Kinga vezérletével újra belendültünk,

a 21. percben a csere-szélső Faluvégi Dorottya góljával „számoltunk” tízet a riválisra (15-5),

a 27.-ben Kuczora révén lett közte 15 (21-6), a félidőben tizennyolccal vezettünk: 24-6.

A cserék is hozzátettek

A folytatásra kapust is cserélt (Szemery Zsófia helyett Janurik Kinga) a szövetségi kapitány, Klujber Katrin alig öt perc alatt 20-ra kerekítette a különbséget (27-7). Telesen szétestek a britek, akik támadásban bevállalták a 7 a 6 elleni játékot, de kaotikussá, komikussá vált, és sorra lőttük az üres kapus, egész pályás gólokat (34-8). Időkérés után is maradtak ennél a felállásnál támadásban, mi pedig ismét sokat cseréltünk, pihentettünk. Ezzel együtt is harminc gól fölé tornáztuk a differenciát, ami erősen megkérdőjelezi a mérkőzés komolyságát. Kereken 30 labdát adtak el a britek!

A végeredmény: Magyarország – Nagy Britannia 49-11. Ezt a meccset gyorsan el kell felejteni, s tiszta lappal és fejjel kell pályára lépni pénteken a vb. 4. svédek ellen, s a vélhetően a kvótáról döntő vasárnapi, japánok elleni találkozón.