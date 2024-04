Hová tűnt Dejan Sztankovics, a Ferencváros vezetőedzője?

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Egyre közelebb a bajnoki címvédéshez a Fradi. Az FTC labdarúgócsapata szerdán hazai pályán 2–1-re verte a Diósgyőrt az NB I 21. fordulójából elhalasztott bajnokin. Ezzel már 11 pont a Ferencváros előnye a tabellán a második helyezett Paks előtt. Hat forduló van még hátra az OTP Bank Ligából, s ekkora előnyről azért már nem szoktak elbukni csapatok, szinte biztos, hogy az idén is a Fradi lesz a bajnok, kérdés inkább csak az, hogy hányadik fordulóban.

A DVTK elleni meccs után érdekes módon nem a zöld-fehérek vezetőedzője, Dejan Sztankovics nyilatkozott, hanem helyette Leandro értékelt.

A brazil másodedző elárulta, a szerb tréner „technikai okok miatt maradt távol” a sajtótájékoztatótól.

Hogy ez pontosan mit jelent, csak találgatni tudjuk.

„Megérdemeltük a három pontot, az első félidőben rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, ezeket jobban is értékesíthettük volna, de magabiztos előnnyel vonultunk szünetre. Az öltözőben azt beszéltük meg, hogy ugyanezzel a hozzáállással jövünk ki a második félidőre. Az első tíz percben aztán tartottuk is magunkat ehhez, de az utolsó félórában egyértelműen visszaesett a játékunk minősége, dolgoznunk kell azon, hogy 90 percen keresztül ezt az iramot tudjuk tartani” – nyilatkozta Leoandro.

A pályaedző azt is elmondta, 25 remek játékos alkotja a keretüket, édes teher a stáb számára, hogy eldöntse, mikor ki játsszon. Szerinte a fiúk közül mindenki kezdhetne bármelyik mérkőzésen.

„Örülünk annak, hogy Traoré, Zachariassen és Szevikjan is egyaránt bevethető, természetesen okoz némi fejtörést a vezetőedzőnek, hogy melyiküket állítsa be, mindannyian kiváló futballisták, több poszton is megállják a helyüket. Most 11 ponttal vezetjük a bajnokságot, van még hátra hat forduló, még nem dőlt el semmi. Az a célunk, hogy behozhatatlan előnyre tegyünk szert, motiváltak vagyunk, az edzéseken mindenki a maximumot nyújtja, a bajnokságban pedig jobban dominálunk, mint a szezon őszi felében” – véli az edző.