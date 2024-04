„Ha idősebb leszek, majd elgondolkodom” – Szoboszlai exkluzív interjút adott Liverpoolban

A Pirlóval való összehasonlításról

Az interjú a Marco Rossi által húzott párhuzammal kezdődött. Mint ismert, a szövetségi kapitány a korábbi olasz klasszishoz, Andrea Pirlóhoz hasonlította Szoboszlait, akit mélységi irányítóként is el tudna képzelni a középpályán.

„A kapitány sokszor említi, hogy én lehetek a következő Pirlo, de az igazság, hogy nem igazán szeretek védekező középpályásként szerepelni. Mióta Liverpoolba igazoltam, előfordult, hogy több védekező feladatot kaptam, és ahogy egyre többet játszom, egyre jobban meg is szeretem, de alapvetően elégedett vagyok a jelenlegi pozíciómmal. Ha idősebb leszek és nem bírom már erővel, majd elgondolkodom, milyen feladatra helyezzem a hangsúlyt, de egyelőre megoldom.

Nem az új Pirlo akarok lenni, hanem a saját utamat szeretném járni!”

– tette hozzá Szoboszlai Dominik, akinek a 41-es lábmérete is szóba került az interjúban, amely segíti a technikás megoldások kivitelezésében.

„A technikám csiszolásában elsősorban a sok gyakorlás segített. Annyit gyakoroltam, amennyit csak tudtam. Ez most kicsit nehezebb, mert háromnaponta meccsünk van, már így is fokozott a terhelés, az extra munka nem tenne jót az izomzatunknak. A pontrúgásoknál szerencsés helyzet, hogy ennyi játékos elvégezheti. A szabadrúgások, a szögletek és a tizenegyesek esetében is odaállhat Trent, Mo, Macca vagy én. El tudjuk osztani, aki jobban érzi, elrúghatja” – erősítette meg a magyar középpályás.