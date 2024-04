Gyűrűzik a vita az olimpiai éremért járó bónuszról – mennyit is ér egy arany?

Mennyit ér az olimpiai érem?

Úgy tűnik tehát, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, a sportági világszövetségeket és a nemzeti olimpiai bizottságokat egyaránt meglepte Sebastian Coe és szervezete kezdeményezése. Ráadásul azért is okoznak problémát az ötlettel, mert ezentúl nyilvánvalóan más sportágak szereplői is nyomást gyakorolnak majd hasonló bónuszok bevezetésére. Egyes vélemények szerint ébresztőként is hathat az atléták számára bevezetett újdonság, de tény, akadt, aki szerint minden sportág egyedi felelőssége, hogyan osztja el a NOB-tól kapott bevételeit.

Mint ismert, Magyarországon kiemelt hangsúlyt kapott sportembereink javadalmazása: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár decemberben jelentette be a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) közgyűlésén, hogy megemelik az olimpiai és paralimpiai jutalmakat a párizsi játékokra. Ennek értelmében az olimpiai aranyérmeseink 55 millió forintos jutalomban részesülhetnek, az ezüstéremért 39 millió, a bronzéremért pedig 31 millió jár, de még a nyolcadik helyezettek is számíthatnak egy 3 millió forintos utalásra. Ez egészülne ki egy magyar atlétika arany esetén a nemzetközi szövetség felajánlásával, például az egyik magyar éremesélyes dobóatléta, Halász Bence esetében. Ezért érdemes messzire repíteni azt a kalapácsot!