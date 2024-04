Lezser, kényelmes ruhákban vonulhatnak be a párizsi megnyitóra olimpikonjaink (VIDEÓ)

A felvonuló kollekciót – amelyet néhány héttel az olimpia előtt a szurkolók is megvásárolhatnak majd – május 6-án 18 órától, a Várkert Bazárban sorra kerülő divatbemutatón mutatja be 8-8 olimpikon és paralimpikon, 16 közéleti személyiség kíséretében. A Heavy Tools a sportolók mellett a csapatvezetőkről, az edzőkről és stábtagokról is gondoskodik, így előreláthatólag körülbelül 400 embert öltöztet fel a párizsi olimpiára és paralimpiára.