Ön is szeretné megkóstolni Magyar Péter és a Tisza leveit? Hamarosan megteheti!

Tavaly év végén gründolt saját vállalkozást a Tisza Párt, Árad a Tisza Kft. néven, hogy politikai tevékenységüket az üzleti életben is kamatoztassák. A Tisza már előtte is nagy hangsúlyt fektetett webshopjára, amelyben finoman szólva is megkérdőjelezhető díjszabással árultak furcsa termékeket.