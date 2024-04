Ezzel a videóval tiszteleg a magyar mackóalsós kapus előtt a SkySport

Nyitókép: TikTok

A legendás magyar kapus, a válogatottból 2016-ban visszavonult Király Gábor ikonikus mackóalsója a tágabb focivilágot is megihlette. Most a Sky Sports, az angolszász világ egyik vezető sportoldala készített rövid összeállítást hősünkről, aki Angliában, a Crystal Palace-ban is kiválóan szerepelt.

„Az utca népe sosem felejti a Crystal Palace-os Király Gábor szürke tréningnadrágját”

– írják.