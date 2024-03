Szoboszlai-gól a hosszabbításban, a Liverpool már Prágában eldöntötte a továbbjutást (VIDEÓ)

Fotó: Michal Cizek/AFP

Hamar vezetéshez jutott a Liverpool a Sparta Praha otthonában, az argentin világbajnok Mac Allister előbb kiharcolta, majd be is vágta a büntetőt az Európa-liga nyolcaddöntő 6. percében. Mint arról beszámoltunk, Szoboszlai a kispadon kezdett, de nélküle is remekeltek az angolok az első játékrészben, mert hiába voltak nagyobb helyzetei a cseheknek, Kelleher halmozta bravúrokat a kapuban, így Nunez duplájának köszönhetően a vendégek háromgólos előnnyel mehettek a szünetre.