Szoboszlai Dominik hadat üzent a csúcsrangadó után!

Érthető, hogy Jürgen Klopp menedzser nem akart kockáztatni, és a 61. percben lecserélte Szobót, ám a magyar válogatott csapatkapitánya számára így is sokáig emlékezetes marad a hétvégi tétmérkőzés.

Nem véletlen, hogy az Instagram-oldalán is felszabadult üzenetet tett közzé: „The competition isn't over yet! (A verseny még nem ért véget!”) természetesen elsősorban arra a kiélezett harcra utalva, amely a bajnoki címért folyik az Arsenal a Liverpool és a Manchester City között (az Ágyúsok a Brentford 2-1-es legyőzésével a tabella élére ugrottak, jobb gólkülönbséggel előzik meg a Liverpoolt, és egy pont előnyt szereztek a Manchester Cityvel szemben).