Nyilvános olimpiai főpróba – családbarát magyarországi világesemény nagyágyúkkal

Boros Gergely arról számolt be, hogy a válogatott versenyzők eredményes téli felkészülésen vannak túl. A szakmai igazgató kiemelte, hogy sérülésektől és betegségektől mentesen, mindenki a céljainak megfelelően tudta teljesíteni a betervezett edzésprogramot és a legtöbben már a melegvízi edzőtáborokban készülnek a szezonra.

„Mind a gyorsasági, mind a para szakágnak fontos lesz a szegedi Európa-bajnokság, mivel ez lesz az utolsó nemzetközi verseny, ahol megmérettetik magukat a kaja-kenusok az olimpia előtt. Az Eb után nyolchetes olimpiai felkészülés következik.”

– fogalmazott.

A 2021-es balatonfüredi világbajnokság, illetve a 2022-es világkupa után, idén Szegeden Európa-bajnokságot is rendezünk SUP szakágban, amely az első lesz az ECA égisze alatt. Tóth Dávid vezetőedző kiemelte, míg 2022-ben csak 45-en, tavaly már 70-en indultak a magyar bajnokságon, valamint felidézte, hogy a tavalyi Balaton-átevezésen 8-900-an teljesítették SUP-pal a távot, s az országos bajnokság mezőnye is jelentősen szélesedett 2022-höz képest, ami azt bizonyítja, hogy fejlődik a szakág. Az Eb különlegessége, hogy a SUP versenyekre bárki nevezhet a szeged2024.hu oldalon. Tóth Dávid kiemelte, hogy a tavaly világbajnokságon is jól szereplő Kocsis Csillag éremesélyes lehet, de reméli a magyar szurkolók biztatása plusz energiákat hoz ki minden indulóból.

Az ECA Gyorsasági, Para Kajak-Kenu és SUP Európa-bajnokság június 12-16. között lesz a Maty-éren, amelynek döntőit az M4 Sport is élőben közvetíti.

Nyitókép: MKKSZ