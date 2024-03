Korábban már elítélték a halálos esztergomi raliverseny szervezőjét

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Szörnyű tragédia történt az országos rali-bajnokság hétvégi versenyén: vasárnap négy ember meghalt, nyolc megsérült (köztük gyerekek is) az Esztergom-Nyerges Rallyn, miután a Lábatlan és Bajót közötti szakaszon egy autó lesodródott az útról és a nézők közé vágódott. A felvételek tanulsága szerint az egyik induló elvesztette az uralmát a járműve felett és a Skoda Fabiával a nézők közé csapódott. A rendőrségi vizsgálatok még tartanak, de úgy tudni, hogy az áldozatok olyan helyen állhattak, ahol tilos lett volna. A versenyt természetesen azonnal félbeszakították.

A Telex hétfőn megtudta, a rali szervezőjét korábban már elítélték, szintén egy halálos raliviadal miatt. Bognár Gábor a 2013-as városlődi halálos versenybaleset után egy év felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték jogerősen. A honlapnak ezt megerősítette Bognár is, aki elmondta, nem volt eltiltva a futamok rendezésétől, és ő szervezte a vasárnapi Esztergom–Nyerges Rallyt is. A tizenegy évvel ezelőtti balesetben egy ember meghalt, hatan pedig megsérültek. Az ügyben a bíróság 2018-ban megállapította, hogy a verseny sem a helybeliek, sem a nézők szempontjából nem volt biztonságos. A bíróság ezért akkor Bognár Gábort tette felelőssé, az Arrabona Rally Club elnöke a tárgyaláson nem ismerte el bűnösségét, a tárgyaláson azt mondta, korábban ő is indult versenyeken, 1987 óta szervez ralikat, kétszer vette át az év legjobb versenyszervezője díjat, a városlődi versenyig közel 85 ralinak volt a gazdája, és előtte még sosem történt baleset.