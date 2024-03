Hoppá! Már nem bíznak a bennmaradásban Kisvárdán

Nyitókép: Kisvardafc.hu

A piros-fehérek az elmúlt nyolc bajnokin hat vereséget szenvedtek és két győzelmet szereztek. Nyolc fordulóval a bajnokság vége előtt kilenc pont az utolsó előtti Kisvárda hátránya a tizedik, azaz még bennmaradást érő helyen álló Zalaegerszeg mögött. A hátralévő mérkőzéseken ugyan még 24 pont szerezhető, Révész Attila, a klub sportigazgatója már beletörődött a kiesésbe és az NB II-re készül.

Én már úgy készülök, hogy a következő szezonra egy NB II-es alapot kell kialakítanunk. Tárgyaltam a játékosok nagy részével.

A következő időszakban, nagy valószínűséggel azok fognak helyet kapni a csapatban, akik a következő szezonban is nálunk képzelik el a pályafutásukat” – árulta el a sportvezető az NB1.hu-nak adott interjúban.

Ez rendesen ellentmond annak, hogy az első tavaszi forduló előtt az M4 Sportnak még arról beszélt, hogy sosem volt ilyen erős a keretük, és biztosra veszi a bennmaradást, valamint az első négyben lesznek a tavaszi tabellán.

„A magyar futball egészét figyelembe véve, mindenkinek jobb, hogy nagyobb bázissal rendelkező klubok alkotják majd az élvonalat. Ennek így kellett lenni, én már beletörődtem ebbe. De sportemberi kötelességünk a legjobb teljesítményt nyújtani a szezon hátralévő részében” – tette hozzá.

A szakember arra is kitért, hogy annyira kinyílt az olló, hogy a jelenlegi piacon lévő, nagyon nagy igényű labdarúgók Kisvárdára vitele megvalósíthatatlan. Úgy látja, hogy még az NB II-ben is jobb fizetéseket, lényegesen többet kapnak a labdarúgók, mint náluk. De ők ezzel nem is akarnak versenyezni.

Arra azért odafigyel majd a sportigazgató, hogy ne járjanak úgy, mint tavaly a Budapest Honvéd, amely elengedte a külföldi játékosait.

„Konkrét számítást is végeztünk. Másfélszer nagyobb a kártérítés összege a külföldi labdarúgók elküldése esetén, mint amennyit az MLSZ-től a tv-közvetítése alapján kapnánk. Gazdaságilag sem tehetjük meg, hogy ezeket a játékosokat elengedjük. Másrészt, egy új csapat kialakítása is jelentős pénz bevonását kívánja. Tehát a mostani játékosokkal fogunk nekimenni a következő szezonnak” – jelentette ki Révész, s valamint azt is hozzátette, a csapat többsége a másodosztályú szereplés esetén sem akar majd távozni. Persze lesznek olyan futballisták, akiknek lejár a szerződésük, a helyükre a második csapatból érkeznek majd mások.