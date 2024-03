A BL-nap nagy kérdései: a Lazio adja az utolsó tőrdöfést a Bayern Münchennek, a PSG könnyedén jut tovább?

Mint azt a Mandiner is megírta, egyre inkább felerősödtek azok a hangok, amelyek Thomas Tuchel idő előtti elküldését szorgalmazzák. Az 51 éves szakember sorsáról már február közepén határozott a Bayern München vezetősége (a bajnokságban a fő vetélytárs Bayer Leverkusen és a Bochum, míg a Bajnokok Ligájában éppen a soros ellenfél, a Lazio verte meg a német rekordbajnokot), ám az újonnan érkező sportigazgató, Max Eberl is nekiment a vezetőedzőnek, mondván, érthetetlen, hogy a francia korosztályos válogatott tehetséget, Mathys Telt mellőzi. (A Freiburg ellen már a kezdőben is volt a légiós, aki történetesen csapata egyetlen gólját szerezte.)

Forrnak az indulatok – itt is, ott is...

Mindeközben a klubhoz közel álló sportújságíró, Florian Plettenberg szerint, ha kedd este nem jut tovább a csapat a Lazio ellen, azon nyomban megköszönhetik a Tuchel nevével fémjelzett szakmai stáb munkáját (amelynek tagja honfitársunk, Lőw Zsolt is...)

A vezetőedző menesztése természetesen szóba került a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón is, amelyre Tuchel csak ennyit reagált:

Akár tetszik, akár nem, a klub meghozta a döntést a jövőmmel kapcsolatban, ezt el kell fogadnunk,

és megpróbálunk a következő feladatra koncentrálni, ami a továbbjutás kiharcolása a Lazio ellen”.