Padlón a Bayern: akár már kedden este kirúghatják Thomas Tuchelt

Padlón a Bayern

Még jóval Eberl kinevezése előtt történt, hogy a vezetők – meg sem várva az idény végét – már világgá kürtölték: végezhet akár a dobogó tetején is a csapat, az idény végén mindenképpen megválnak a Thomas Tuchel nevével fémjelzett szakmai stábtól (amelynek tagja, honfitársunk, a korábbi válogatott hátvéd, Lőw Zsolt is...)

Indulatok, eredménytelenség; padlón a Bayern! Fotó: Alexander Hassenstein/Getty Images

Fentieket erősíti az is, hogy Freiburgban is csupán döntetlenre volt képes a Bayern (cseppet sem mellékesen: az Eberl által hiányolt Tel nem csak hogy a kezdőcsapatban kapott helyett, hanem még gólt is szerzett!), éppen ezért felerősödtek azok a hírek, mely szerint elképzelhető, hogy a szakmai stáb tagjainak már kedden késő este csomagolniuk kell!

Ugyanis a klubhoz közel álló sportújságíró, Florian Plettenberg szerint, ha Musialáék nem jutnak tovább a Lazio ellen (az olaszok 1-0-ra nyerték az első találkozót),

a Bajnokok Ligája-kiesés után Thomas Tucheléknek azon nyomban megköszönik a munkát!

Kérdés: a játékosok mennyire szeretnék, hogy az 50 éves szakember az idény végéig ossza nekik az észt?!

***

Nyitókép, fotó: MTI/AP Martin Meissner