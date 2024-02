Hatástalan támadójátékkal újabb egygólos vereség: Ferencváros – Olympiakosz Pireusz 0-1 (összesítésben 0-2)

VÉGEREDMÉNY: Ferencváros – Olympiakosz Pireusz 0-1

90+3. perc: Varga fordulna kapura az ötésfeles bal sarkánál, ballábas lövésébe beleérnek, így erőtlenül gurul a labda a görög kapushoz.

90+1. perc: Katona lövi be balról, élesen középre a labdát, Pesics nem éri el.

89. perc: Abu Fani jobb oldali szabadrúgása után az előrehúzódó Mmaee emelkedik a legmagasabbra, ám fejese mellé-fölé száll. A kísérletek aránya így is 7 – 17.

83. perc: Kósza hazai próbálkozások után majdnem vendég gól: Jovetics tüzel laposan jobbról, a tizenhatoshoz érve, Dibusz nagy vetődéssel kipiszkálja a labdát a jobb alsó sarok elől.

81. perc: Marquinhos ível be balról, de túl magasan. Pesics hiába ugrik, nem éri el, Paszhalakisz lehúzza. Nem volt még védeni valója a 34 éves görög kapusnak.

79. perc: A mindkét meccsen betaláló El Kaabi is pihenőt és a görögöktől tapsot kap. Stevan Jovetics, a montenegrói veterán is pályára lép a vendégeknél.

77. perc: Ben Romdhane kap jó passzt Cissétől, de elcsúszik a talpa alatt a labda a tizenhatos jobb oldali csücskénél...

74. perc: Lesétál a csapatkapitány, Fortunisz és Horta, az Olympiakoszt mindössze a harmadik meccsén irányító José Luis Mendilibar Iborrának és a Masourasznak ad némi játéklehetőséget.

68. perc: Podence közel járt egy Puskás-díjra esélyes gólhoz. Az Olympiakosz apró termetű portugálja szép csel után balról, az alapvonal közeléből rabonázva, keresztbe tett lábakkal emel kapura, Dibusz Dénes üggyel-bajjal tudja csak kipiszkálni a léc alól!

67. perc: Másodszor is kettős csere a hazaiaknál: Ramirez és Ben Romdhane áll be Csivics és Zachariassen helyére.

66. perc: Ortega emel középre balról, El Kaabi megpróbálkozik egy ollózással, de egy védőn lelassul a labdája, Dibusz felszedi.

63. perc: Megint Fradi-szöglet, de balról. Abu Fanni tekerésébe Cissé csúsztat bele 6 méterre a görögök kapujától, de jócskán mellé megy a labda. Talán jobb lett volna, ha hagyja a mögötte érkező Sammy Mmaeénak, aki belső védőből lesz lassan előretolt ék...

62. perc: Újabb Abu Fani sarokrúgás, ezt sem sikerül kapu felé irányítani az érkezőknek, a felfejelt labdát Mmaee nem tudja benn tartani.

59. perc: Küzd, küszködik a magyar bajnok. Eljut egy szögletig, Abu Fani, majd Marquinhos beívelését is kifejelik a vendégek, akik ki is jönnek a kapujuk előteréből.

54. perc: Fellazul a Fradi védelme, El Kaabi sokat vár az ötésfeles bal sarkánál, Mmaee szereli. A szöglet nem okoz gondot.

49. perc: Ferencvárosi beívelés után pattog a labda az ötésfelenél, Zachariassen „találja meg”, de mielőtt 5 méterről lőne, úgy tűnik, meglökik. Nincs büntető!

46. perc: Az Olympiakosz kezdi a második félidőt. Dejan Sztankovics kettőt cserélt: Pesics és Makreckis folytatja Kodró és Wingo helyén.

Ayoub El Kaabi a 30. meccsén a 17. gólját szerezte az szezonban. A 30 éves, marokkói válogatott csatár az Európa-Ligában háromszor, s a Konferencialigában másodszor volt eredményes. A a török Hataysporban is megfordult játékossal márciusban szerződést bontott szaúdi ligában szereplő Al-Sadd FC, így az Olympiakosz ingyen igazolta le.

SZÜNET

45. perc: OLYMPIAKOSZ-BÜNTETŐ: El Kaabi higgadt, a balra vetődő Dibusz Dénest becsapva ballal a kapu jobb oldalába helyezett: 0-1.

42. perc: Varga késik el, és tapossa meg a labdát már beadó Horta lábát. Az érkező El Kaabi csúsztatása után a felugró Mmaee kézzel véd. Először Varga kapott sárgát és szabadrúgást ítélt a bíró, videózás után viszont büntetőt és Mmaeének sárgát.

40. perc: ÚJABB GÖRÖG ZICCER: Abu Fani ad haza a térfél közepéről röviden, Podence lecsap a labdára, de egy igazítás és pattanás után 7 méterről fölé vágja. Talán túl nagy gólt akart szerezni...

38. perc: HATALMAS VENDÉGHELYZET: Horta szerez labdát erőszakosan Cissétől a félpályánál, indítja Fortuniszt, aki Csivics mellett betör a büntetőterületre, és 8 méterről a rövid sarok mellé lő!

34. perc: Itt a második hazai kísérlet, de Zachariassen 16 méterről, szemben a kapuval földbe rúg, így a labdája veszélytelenül, méterekkel a görög kapu jobb oldala mellett kipattog az oldalvonalon túlra.

STATISZTIKA: 8-szor próbálkozott már gólszerzéssel az Olympiakosz, az FTC csupán egyszer!

30. perc: Fortunisz jobb oldali beadását El Kaabi fejeli 6 méterről Dibusz kapuja fölé.

29. perc: Feljebb tolta az állásait a görög együttes, már a labdakihozatallal is meggyűlik a baja a Ferencvárosnak.

25. perc: Chiquinho sarokkal ugratná ki El Kaabit, de Cissé óriásit ment a hazai büntetőterületen belül spárgázva. Fölénybe került az Olympiakosz az utóbbi percekben.

20. perc: Egymás után adja el a labdákat a Fradi a saját tizenhatosa előtt. Horta 25 méterről rálövi, de jócskán fölé száll a labdája.

17. perc: Ennek már a fele sem tréfa: jobbról ballal ível a Fradi kapuja elé Horta, Wingo fejeli ki az ötésfelesen belülről.

15. perc: Kijön a szorításból az Olympiakosz, Horta próbálkozik is, de Mmaee belelép a jobbról, a tizenhatoson belülről eleresztett labdába, ami szögletre pattan. A beívelés után Dibusz leszedi a labdát El-Kaabi fejéről.

12. perc: Az első lövési kísérlet: Marquinhos húz befelé balról, de amikor lövésre lendül a lába, elé lépnek, blokkolják a tizenhatoson belül.

10. perc: Egy kósza beadás Fortunisztól, de Sammy Mmaee könyeddén kivágja.

8. perc: Fegyelmezetten védekezik az Olympiakosz. Nem tud a görög kapu előterébe eljutni a házigazda.

6. perc: A Ferencváros birtokolja a labdát, de sok a pontatlan passz, és az eddigi beadási kísérletek sem jók: Abu Fanié rövid, Csivicsé bedobásra megy ki a túloldalon.

3. perc: Lendületesen indul meg az FTC, de Marquinhos röviden passzol a jobb oldalon robogó Zachariassen felé.

1. perc: Még a labda is zöld-fehér. Varga Barnabás és a Fradi kezdte a játékot. a felívelés után tisztáznak a vendégek.

5 perc a kezdésig: Telt ház, több mint 20 ezer szurkoló tombol a Groupama Arénában. Érkeznek a pályára a csapatok. Zöld-fehérben a Ferencváros, szürkés-narancsos kombinációban az Olympiakosz.

Ismét előrelépne a magyar rekordbajnok a nemzetközi sorozatokban. 2023-ban az első tavaszi pároscsata a Bayer Leverkusen ellen (0-2, 0-2) a végállomást jelentette a Ferencvárosnak az Európa-Ligában. Ezúttal a Konferencialigában vette sikerrel a csoportkört a zöld-fehér egylet, de az egyenes kieséses szakaszban bravúrra lenne szükség a görög sztárklub ellen. Az Olympiakosz Pireuszt telt ház előtt fogadja a Groupama Arénában Dejan Sztankovics elszánt csapata.

Az összeállítások – plusz csatár!

A Fradi kezdőtizenegye Cristian Ramírez helyett Eldar Csivics a baloldali védő, a védekező középpályás posztjáról kikerült Makreckis, ugyanis rá most „nincs szükség”, mert hadrendet vált Dejan Sztakovics, aki kétcsatáros játékra vált: Varga Barnabás mellett bekerült a csapatba Kenan Kodró is a támadósorba. José Luis Mendilibar négy helyen is változtatott a múlt heti együttesén.

Ferencváros: Dibusz – Wingo, S. Mmaee, I. Cissé, Csivics – Maiga – Marquinhos, Abu Fani, Zachariassen – Kodró, Varga

Vezetőedző: Dejan Sztankovics

Olympiakosz: Paszhalakisz – Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega – Podence, Chiquinho, Hezze, Horta, Fortunisz –El Kaabi

Vezetőedző: José Luis Mendilibar

Játékvezető: Clément Turpin (francia)

Fogadkozás

A csapatkapitány, Dibusz Dénes bizakodó a visszavágó előtt. A Pireuszban a klub legtöbbet szereplő kapusává előlépett játékos számít a drukkerek segítségére is a görögök ellen.

„Nagyon bízom abban, hogy itthon, a szurkolóink támogatását élvezve olyan plusz energiák fognak felszabadulni, hogy képes lesz a csapat a továbbjutás kiharcolására.”

Szép emlékek

A szerdai, kötelező sajtótájékoztatón éppen arról beszélt José Luis Mendilibar, hogy kellemes emlékek fűzik Budapesthez. A Sevilla edzőjeként a Puskás Arénában nyerte meg az Európa-Ligát 2023 májusában. Immár az Olympiakosz szakvezetőjeként is sikerre készül, a görögországi 1-0-s győzelem után a továbbjutásra tör, s nem gondolja, hogy csapatát megrémíti majd a Groupama Aréna légköre.

„Egygólos előnyünk van, de ez nem elég, mindenképp gólt kell rúgnunk, ha tovább akarunk jutni. A csapat felkészült, de meglepetések előfordulhatnak. Nagyon fontos meccs, de

mi már a szaloniki pokolból jövünk. A labdarúgók szeretnek telt ház előtt játszani. Biztos vagyok benne, hogy a szurkolók jelenléte sokat fog segíteni a haziaknak, de a mi dolgunkat nem fogja nehezíteni”

– fogalmazott José Luis Mendilibar.