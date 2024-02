Klopp az ünneplésről: Őszintén leszarom, mit szól hozzá a világ

Klopp azt szeretné, ha a Chelsea elleni vasárnapi Liga-kupa döntő egy lenne a sok dicsőséges liverpooli győzelem közül. A Telegraph cikke szerint a Liverpool vezetőedzőjét arról kérdezték, hogy mi a véleménye az Arsenalról, a londoni csapat ugyanis februárban 3-1-re legyőzte a Poolt, amit jó alaposan és látványosan meg is ünnepelt. Ez sokaknak nem tetszett és kritizálták a játékosokat elsősorban Mikel Artetát. Klopp az eset kapcsán a következőket nyilatkozta:

„Hallottam róla, hogy kritizálták Mikel Artatáékat, amiért túlságosan ünnepelték ellenünk a győzelmet. Egyáltalán nem én kezdtem ezt a vitát, az biztos. Mindenki azt csinál, amit akar. Nem én találtam ki az ökölrázást sem, nem is védettem le, nem is akarnám. Azt teszed, ami neked és a csapatodnak a legjobb. Hogy ehhez mit szól a világ, azt őszintén leszarom! És ezt szó szerint így le is írhatod. Az ünneplés rólunk szól, nem másról. Lesz akinek tetszik és olyan is, akinek nem” – idézi a Telegraph a Liverpool vezetőedzőjének válaszát.