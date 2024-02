Ki előzi meg Messit az Inter Miaminál?

Lionel Messi kétségtelenül az Inter Miami leghíresebb játékosa, azonban nem ő a leggazdagabb a floridai csapatban, hanem az egyik fiatal csapattársa, Leonardo Campana – derült ki az Origo Sport összeállításából.

A 36 éves argentin játékos már minden elért a futballban, amit csak lehetett:

többek között nyolc Aranylabda mellett a Bajnokok Ligáját négyszer, a spanyol bajnokságot tíz alkalommal nyerte meg a Barcelona játékosaként, az argentin válogatottal 2021-ben a Copa Américán, egy évvel később pedig a világbajnokságon remekelt.

A lap emlékeztetett, hogy Messi tavaly kötött szerződést a David Beckham vezette Inter Miami csapatával, és rögtön toronymagasan a legjobban fizetett játékos lett az amerikai labdarúgó-ligában (MLS).

2023-ban 130 millió dolláros bevételre tett szert, ezzel Cristiano Ronaldo mögött a világ második gazdagabb sportolója lett: 65 millió dollárt keresett a pályán, míg a másik 65 millió dollár üzleti érdekeltségeiből származott.

A cikkben kitértek arra is, hogy az argentin játékos vagyonát jelenleg 650 millió dollárra becsülik,

azaz mintegy 235 milliárd forintot keresett eddig pályafutása során,

ennek ellenére nem ő az Inter Miami leggazdagabb játékosa, hanem az ecuadori Leonardo Campana. A 23 éves focista a családja miatt hatalmas vagyon birtokosa.

Jó helyre született az ecuadori támadó

Campana, aki korábban a Premier League-ben szereplő Wolverhampton Wanderersben is szerepelt, – bár egyetlen élvonalbeli bajnokin sem lépett pályára – 2022 januárjában igazolt kölcsönben az Inter Miamihoz, majd tavaly januárjában végleg megszerezte őt az amerikai csapat – ismertette az Origo Sport.

A lap idézte a Daily Mailt is, amely egy terjedelmes összeállítást közölt a játékosról. Mint írták, az ecuadori támadó a korábbi profi teniszező, Pablo Campana fia. Campana szerepelt az Atlantában megrendezett 1996-os olimpián is, 2017 és 2019 között kereskedelmi miniszter volt, majd egy ingatlanfejlesztő céget alapított, amelynek jelenleg is a vezérigazgatója. A fiatal futballista nagymamája, Isabel Noboa pedig Ecuador egyik legkiemelkedőbb üzletasszonya, aki az elmúlt években számos ingatlan-, ipari, mezőgazdasági, idegenforgalmi és kereskedelmi beruházásokat hozott létre.

A Daily Mail szerint

a Campana-család nettó vagyona meghaladja az egymilliárd dollárt,

ami mellett még Messi pénzügyi lehetőségei is eltörpülnek. Leonardo emellett a legendás ecuadori futballista, Gabriel Campanának a dédunokája, aki hat bajnoki címet nyert az 1920-as években – sorolták.

