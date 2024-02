„Legutóbb vasárnap hallhatta a világ, amikor a Liverpool drámai csatában, tinédzserekkel a csapatban győzte le a Chelsea-t a Ligakupa döntőjében. Szerencsére mi is láthattuk a meccset és hallhattuk az ünneplés közben a YNWA-t. Láthattuk, ahogy tízezrek dalolnak a lelátón, és azt is, hogy Jürgen Klopp és a játékosai ugyanígy tesznek, a himnuszok szellemének megfelelően vigyázállásban. Felemelő volt – talán még a Chelsea hazai szimpatizánsainak is.

Aztán kedden felrobbant a közösségi média, mert megjelent egy videó, amelyen Sebők Vilmos, volt válogatott labdarúgó, a meccset közvetítő csatorna helyszíni szakértője vezényli a Liverpool-tábort és illegeti magát a Wembley-stadion gyepén.

A himnusz közben.

Szánalmas.

Nem szekunder szégyent érez a magyar – és ennek a szónak itt most külön jelentősége van –, hanem primert. Ég az arcunkon a bőr, hogy az egyik legszerencsésebb honfitársunk, aki ott van a Wembley gyepén, karnyújtásnyira a világ egyik legjobb szurkolótáborától, bohóckodik és gúnyolódik. Közben valaki – nem tudjuk ki, hiszen nem látszik a felvételen, de azért tippünk lehet –, harsányan röhög a produkción. Majd Sebők Vilmos kollégája, a riporter Monoki Lehel még meg is osztja a közösségi médiában a felvételt – aztán törli, mert vélhetően néhány felhívták a figyelmet rá, hogy van, amiből tilos viccet csinálni. Nyilván nem ilyen visszafogottan jelezték a problémát.

Mindenesetre minket is égettek. Rommá.

Mert himnusz alatt nem táncolunk. Vili?!”

