„Ennyire nem lehet megijedni, hogy így leblokkoljon egy csapat" – moszkvai olimpikon a női kosárlabdázók tragédiájáról a Mandinernek

Már-már bonthattuk a pezsgőt a kijutásra. Mi történt Sopronban a spanyolok elleni sorsdöntő találkozón?

Én nem gondoltam 22 pontos vezetésünknél, hogy el fogjuk veszíteni a mérkőzést. Itt ülünk a lányokkal, Kiss Lenkével, Szuchy Katalinnal és Németh Ágnessel, és boncolgatjuk, hogy Úristen, mi történt. Döbbenetes volt a második félidő, odaadtuk a kezükbe a győzelmet.

Amikor kicsit olvadt az előny, a harmadik negyedben 13 pontos magyar vezetésnél Székely Norbert szövetségi kapitány időt kért, és átmenetileg elhárult a veszély. Lehetett érezni a helyszínen, hogy baj lehet?

Megoszlanak a vélemények, hogy benne volt-e a levegőben, személy szerint én nem éreztem.

Mi úgy látjuk, hogy nem jól cserélt, nem azokat játszatta, akiket kellett volna. Volt olyan, aki kettőt bedobott, mégis leültette.

Nyilván szakmailag az ember nem fogja felülbírálni a kapitány döntéseit... Inkább azt hiányolom, hogy nem volt igazából egy vezéregyéniség, aki amikor érezhetően mélyponton volt a csapat, akkor kézbe fogta volna a labdát, és azt mondta volna: »Na, nyugi! Most nyeljük le a labdát, és játsszuk ki a támadóidőt a végsőkig!«

A játékosok szerint nem tudtunk reagálni a spanyolok védekezésváltásaira. Ez számomra azt is üzeni, hogy a kispadról nem jött megfelelő segítség. A szövetségi kapitány pedig arról beszélt, hogy a tét béklyót kötött a kezekre és a lábakra. Tényleg meg lehet ijedni a nagy siker kapujában?

Ennyire nem lehet megijedni, hogy így leblokkoljon egy csapat. Pont attól csapat egy csapat, hogyha adott napon egy-két embernek nem megy a játék, és teljesen földbe gyökerezik a lába, akkor is legyen legalább egy olyan játékos, aki ebből ki tudja húzni a társait. Akár szóval vagy tettel, mondjuk egy kosárral. És nem szabad úgy kimenni a második félidőre, ahogy kiálltunk. Úgy kell elkezdeni, mintha döntetlenről folytatódna a mérkőzés. Hogy kinek mekkora a felelőssége, erre alszanak majd párat. Még csak ezután fognak valójában ráeszmélni arra, micsoda lehetőséget szalasztottak el. Akkor jön el az igazi szomorúság.

Belegondolni is szörnyű, hogy 44 éve szerepelt legutóbb olimpián a magyar női kosárlabda-válogatott, a férfi pedig 60 esztendeje. Hogy éli meg ezt egy korábbi sikeres játékos?

Magának a sportágnak elképesztően jót tett volna egy olimpiai szereplés. Tudjuk, hogy akkor mindenki nézi a versenyeket, és azt a sportágat szeretné űzni. Ez így volt a budapesti atlétikai-, valamint a vizes világbajnokság után. Akkor a kicsik csőstül jelentkeznek.

Kiss Lenkének kosárlabda akadémiája van, és mondja, hogy évről évre egyre kevesebb a gyerek. Emiatt is rengeteget számított volna a kosárlabda hazai megítélésének.

Egyébként úgy látom, most az a koncepció, hogy minél több csapatsportágban legyen ott Magyarország az olimpián: kézilabdában, vízilabdában, kosárlabdában. Azért is fájó és bosszantó, mert annyira közel voltunk a kijutáshoz. Nem is tudom, mi kellett ahhoz, hogy ilyen közelségből becsukódjon az az ajtó, és kint maradjunk.

Nyilván nehéz megemészteni a történteket, a center, Határ Bernadett meg is előlegezte, hogy visszavonul a nemzeti csapattól 29 évesen. Ha nem is sorjáznak az Európa-bajnoki bronzérmek, mint az 1980-as években Önöknél, azért a tavalyi Eb negyedik hely is jelzi, jó úton jár a csapat. Hogyan tovább?

Az, hogy kijelentette, hogy abbahagyja, ilyet az ember első dühében mond. Hogy mennyire gondolja komolyan, el fog dőlni. Azért ez a csapat így együtt már nem most kezdte a játékot. Kérdés: mekkora erő lesz bennük, hogy még négy évet rászánjanak. Biztos lesznek kiesők és változások. Hogy lesz-e majd újra lehetőségük arra, hogy olimpiai selejtezőt játszanak, sikerül-e az Európa-bajnokságon olyan helyezést elérniük, nagy talány. Remélem, bekövetkezik, de most per pillanat nem állítanám azt, hogy 2028-ban eljutunk oda. Sok befolyásoló tényező van,lesznek, akik abbahagyják, gyermeket vállalnak. Nem látok egy olyan ütőképes együttest, amelyik erre, ahogy ez az eset is bizonyítja, képes lenne.

40 évvel az Európa-bajnoki bronzérem megszerzése után – 2023-ban a Magyar Kosárlabdázás Napján köszöntötték a korábbi kiválóságokat a Hősök terén

Fotó: Facebook/Streetball Hungary