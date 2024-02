Gálából dráma a köbön! Kicsúszott az olimpiai kvóta Magyarország kezéből a nagy összeomlás után

Benne volt a levegőben

„Akkora lehetőség kapujában állunk, hogy muszáj a legjobbunkat kitenni a pályára, és megszerezni az olimpiai kvalifikációt” – adta ki a jelszót a válogatott egyik másodedzője, Iványi Dalma. A korábbi klasszis irányító – több generációval egyetemben – nem élhette át egy olimpia légkörét, de arra is figyelmeztetett, két évtizede nem vertük meg a spanyolokat hivatalos mérkőzésen. Mikor, ha nem most? – tehettük fel a kérdést, miközben érződött a teltházas soproni csarnokban a feszültséggel teli várakozás. Azt nem tudni, mennyire nyugtatta meg a riválist, hogy már révbe értek, mindenesetre elszántan kezdtek, magukhoz ragadták a kezdeményezést.

A kanadaiak elleni nyitányon még ijedten játszó magyar lányok azonban ahogy Japán ellen, ezúttal sem rettentek meg hátrányban.

15-14-nél átvették a vezetést Kiss Virágék, akik az első negyed után 5 ponttal álltak jobban. Összeállít a védekezés, sültek a távoli dobások és a centerjáték is ült, a második tíz perc derekán rá is számolhatott volna a belelkesedő publikum az ellenfélre, mert meglett a közte tíz (37-27). Nem akarta elbízni magát vagy csak óvatos volt az ezerfejű, nem tudni. Lehet, érezték a jelenlévők, itt nincs megállás. A játékosok is így gondolták, Studer Ágnesék szárnyakat kaptak, s fokozatosan tovább növelték a különbséget, ami a nagyszünetre 19-re hízott (46-27).

Sopron, 2024. február 11. A magyar válogatott játékosai a kosárlabda olimpiai selejtező torna 3. fordulójában játszott Magyarország - Spanyolország mérkőzés előtt a soproni Novomatic Arénában 2024. február 11-én.

MTI/Illyés Tibor

Megtört a lendület

Amikor Kiss Virág közép-távoli dobása után a gyűrűn táncoló labda végül behullott, s így mi szereztük a második félidő első kosarát, az is bizonyosságot nyert, hogy érdemes volt áldozatot vállalni, és megpályázni a selejtezőtorna megrendezését. Ez valóban hazai pálya volt, „ízlett” az amerikai ligát is megjárt Juhász Dorkának is, aki – Kiss és Studer után – harmadik magyarként jutott 10 szerzett pont fölé. Rengeteget hibáztak a spanyolok, ezzel együtt kicsit zárkóztak. 56-40-nél, idejekorán próbálta elejét venni a negatív folyamatnak a bajt szimatoló Székely Norbert, időkérése sem állította meg a zuhanást, 13 pontra csökkent a differencia.

Elkezdtünk izgulni, pontatlanná vált a játékunk, elfáradtunk, az önbizalom is elszállt.

Még szerencsére a negyed végén beesett néhány labdánk, de hátradőlve nem várhattuk az utolsó tíz percet (64-50). És lett izgulnivaló, három perc alatt teljesen elolvadt az előnyünk, 11-0-ás rohamot produkáltak a spanyolok (64-63), de a vezetést nem tudták átvenni. 69-63-nál kis levegőhöz jutottak Dubej Debóráék, a soproni gyűrűből a közönség fújt ki egy vendég próbálkozást. Küszködtünk, küzdöttünk, Lelik Réka triplája átmenetileg nyugtatólag hatott. Gyermeteg hibáink, fegyelmezetlenségeink miatt az utolsó percben fordítottak a spanyolok (72-73). Maradt 52 másodperc, de előbb eladtuk a labdát, Határ Bernadett közelről nem talált be 5 másodperccel a végső dudaszó előtt. Taktikai szabálytalanság után kihagyták a büntetőket,

de már nem maradt időnk támadni, egy ponttal kikaptunk, pedig 22-vel is vezettünk. Hatalmas lehetőséget szalasztott el a magyar csapat!

Tovább kell várni

Legutóbb 1980-ban szerepelt olimpián a magyar női kosárlabda-válogatott, az előkelő 4. helyen végeztek Kiss Lenkéék. A többszörös Európa-bajnoki bronzérmes együttes kijutott a Los Angeles-i játékokra is, de a politika közbeszólt... Székely Norbert mostani csapata 2023-ban negyedik lett a kontinensviadalon, s közel járt ahhoz, hogy Magyarország 44 év után újra részt vehessen az olimpián. A torna előtt fikarcnyi esélyt sem adtak a szakemberek a mieinknek, de így nagyon fájdalmas elbukni az álmok kapujának a küszöbén.

A magyar válogatott 12 fős kerete: Aho Nina (DVTK HUN-Therm)

Dombai Réka (SERCO UNI Győr)

Dubei Debóra (SERCO UNI Győr)

Cyesha Goree (SERCO UNI Győr)

Határ Bernadett (Perfumerías Avenida, Spanyolország)

Horváth Bernadett (TARR KSC Szekszárd)

Juhász Dorka (Famila Beretta Schio, Olaszország)

Kányási Veronika (DVTK HUN-Therm)

Kiss Virág (CBK Mersin, Törökország)

Lelik Réka (DVTK HUN-Therm)

Studer Ágnes (Flammes Carolo Basket, Franciaország)

Varga Alíz (Sopron Basket)

Nyitókép: MTI/Tóth Zsombor