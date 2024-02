„Ebben az NL-csoportban egyértelmű kudarc lenne a kiesés” – Sebők Vilmos a Mandinernek

Szintén második kalapos volt Dánia, Portugália és Belgium, így ezekkel a nemzetekkel nem kerülhetett egy csoportba Marco Rossi együttese, az viszont már a sorsolás előtt eldőlt, hogy adott esetben akár németországi Eb-csoportellenfelünkkel is összemérhetjük erőnket. S milyen a sors, Németország a horgunkra is akadt, rögtön az Európa-bajnokság után tehát ismét megmérkőzünk a nyári Eb házigazdájával.

A mieink a 3. csoportba kerültek: ősszel Hollandia, Magyarország, Németország, Bosznia-Hercegovina négyesben rendeznek mérkőzéseket a Nemzetek Ligájában.

A mérkőzéseket szeptemberben, októberben és novemberben rendezi majd meg az UEFA, azaz az Európai Labdarúgó Szövetség.

A kiesés nem opció

Az 52 válogatottsága alkalmával 9 gólt termelő középső védő, a Németországban évekig légióskodó Sebők Vilmos a Mandiner érdeklődésére elmondta véleményét a magyar válogatott esélyeit illetően.

„Nem egy erős csoport, sőt, mondhatom, hogy kifejezetten kellemes csoport. Elkerültük a spanyolokat, a portugálokat, a franciákat, bár igazság szerint akkor sem kellett volna kétségbe esnünk, ha másképp alakul a sorsolás, mert az utóbbi időben már az európai nagyvadak is nem egyszer áldozatául estek a magyaroknak. Nálam a minimális elvárás a harmadik hely a csoportban. Azt már kudarcnak élném meg, ha ebből a kvartettből kiesnénk” – jelentette ki Sebők Vilmos, majd hozzátette:

„A legerősebb ellenfélnek Hollandiát tartom, a narancsmezesek a legveszélyesebbek Ronald Koeman kapitánnyal, de a magyar válogatott annyiszor bizonyított már, hogy tőlük sem kell tartanunk. Európa krémjével is ki-ki meccseket játszottunk, ez a holland gárda pedig a játékosállomány szempontjából nem ér fel a korábbi sztárjátékosokhoz. Weghorstot vagy Stengset ne hasonlítsuk már van Persie-hez! Nincsenek olyan egyéniségeik, akiktől hasra kellene esnünk” – elemezte leendő ellenfelünket a korábbi 52-szeres válogatott védő.

„A jelenkori Németország az elmúlt 15-20 év egyik leggyengébb, legrosszabb formában lévő német csapata. Joachim Löw lelépése óta csak keresik önmagukat. Jött Hansi Flick, aki véleményem szerint még nem volt készen a feladatra, hamar megbukott, azóta pedig váltják a kapitányokat. Nem látszik a fejlődés, így egyelőre nem számítanak komoly tényezőnek. Nehéz magyarázatot találni, mert a bajnokság színvonala jó, a Bayern München vagy az RB Leipzig is erős, rendre ott vannak a BL egyenes kieséses szakaszában, a valódi egyéniségek azonban hiányoznak.

Nevekre nem rosszak, de nem számítanak topjátékosoknak, korábban azért más kaliberű játékosaik voltak, most meg Füllkrug a sztárcsatár...

Ebben a generációban nem érzem a küzdeni tudást, ráadásul már a Lineker-féle mondásnak is elmúlt az érvényessége. A németekben most nincs meg a feltétlen győzni akarás. Először is meg kell találniuk azt az edzőt, akire hosszú távon is lehet építeni, kell egy kapitány, akinek időt kell adni. Julian Nagelsmann beválthatja ezt a reményt, újra tudja formálni ezt az együttest, és szépen lassan majd magukhoz térhetnek” – fogalmazott az aktív pályafutása során Németországban éveket lehúzó Sebők.

„Bosznia-Hercegovina botrányosan szerepelt az Eb-selejtezőkön. Ahhoz képest, hogy milyen bombaerős csoportban voltunk az előző kiírásban, velük kiegészülve ez most jóval gyengébb. A bosnyákok nem véletlenül végeztek ötödikként az Eb-selejtezős csoportjukban.

Bízom a Rossi-féle mágiában, és bízom abban is, hogy a következő fél év alatt még egységesebbek leszünk.

Schäfer és Orbán visszatért, reméljük Szoboszlai is végig tudja játszani a tavaszi félévet, de nem csak a Bundesliga és a Premier League jó ajánlólevél, a Fradi nemzetközi szereplése is felfelé húzza a pozitív összképet” – mondta a televíziós szakértőként is foglalkoztatott korábbi válogatott védő.

„Összességében tehát két pozitívumot emelnék ki: olyan csoportba kerültünk, ahonnan nem fogunk kiesni, sőt, sikeresen oldhatjuk meg a feladatot. Itthon bárkit el tudunk kapni, mert megbízható és egységes a csapatunk. Mindenki hoz egy magas átlagot, és mindig van valaki, aki hozzátesz valami extrát” – jelentette ki Sebők Vilmos.

Az A-liga csoportbeosztása:

1. csoport: Horvátország, Portugália, Lengyelország, Skócia

2. csoport: Olaszország, Belgium, Franciaország, Izrael

3. csoport: Hollandia, MAGYARORSZÁG, Németország, Bosznia-Hercegovina

4. csoport: Spanyolország, Dánia, Svájc, Szerbia

Szép emlékek

Emlékezhetünk rá, a sors(olás) szeszélye folytán az előző kiírásban összejött a mieinknek a halálcsoport, hiszen az olaszokkal, az angolokkal és a németekkel néztünk farkasszemet, ezúttal azonban fordult a kocka.

Mint ismert, a magyar válogatott a Nemzetek Ligája legutóbbi kiírásában hajszállal maradt csak le a csoportgyőzelemről! Az utolsó találkozón, hazai pályán egy pontszerzés is elég lett volna az Eb-aranyérmes olasz válogatott ellen, azonban nagy csatában végül kikaptunk. Az olaszok elleni kétgólos vereség ellenére is erőn felül teljesített a gárda a sorozatban, hiszen

az angolokat kapott gól nélkül oda-vissza verte a Rossi-legénység, a németek ellen pedig egy hazai döntetlen és egy emlékezetes, Szalai Ádám sarkazós góljával behúzott idegenbeli siker került a statisztikákba.

Az olaszok elleni két vereséget követően 10 ponttal a 3. csoport második helyén végeztünk, ezzel bennmaradtunk a legjobbak között! Az olyan országok, mint Anglia, Ausztria, Csehország, Románia, Szlovákia vagy Svédország csak álmodozhatnak erről! Ennek apropóján fel is idézhetjük az angolok elleni idegenbeli gálát!