Kiderült: Dárdai kerettag lesz, itt a válogatott első három edzőmérkőzésének időpontja

Az Eb-résztvevő magyar labdarúgó-válogatott az első felkészülési mérkőzését március 22-én este játssza Törökország ellen a Puskás Arénában. Az MLSZ tájékoztatása szerint március 26-án Koszovó ellen lép pályára a nemzeti csapatunk, szintén hazai pályán. Ennek a helyszínét nem közölték, de elképzelhető, hogy valamelyik vidéki városban fogadjuk a koszovóiakat. A németországi Európa-bajnokságot megelőző utolsó előtti ellenfelünk Írország lesz, amellyel Dublinban, az Európa-liga döntőjének is otthont adó 50 ezres Aviva Stadionban játszik a magyar válogatott június 4-én. Az írek elleni meccs azért is jó erőfelmérő lehet, mert az Eb-csoportellenfelünkhöz, Skóciához nagyon hasonló stílusúban futballoznak.

„Az ellenfelek kiválasztásánál azt is figyelembe kellett vennünk, hogy egyáltalán milyen csapatok elérhetőek egy-egy felkészülési mérkőzésre és közülük melyik az, amely akar is játszani velünk

– mondta Marco Rossi szövetségi kapitány az mlsz.hu-nak. – A most említett három ellenfél közül egyértelműen Törökország a legerősebb: egységes és jó csapata van topbajnokságokban játszó játékosokkal. Játékerejüket tekintve nagyjából ugyanolyanok, mint Eb-csoportellenfeleink közül Svájc vagy Skócia. Koszovó és Írország ugyan némileg gyengébbnek mondható, de velük kapcsolatban részünkről nem a taktikai szempontokon, a játékrendszeren volt a hangsúly, hanem azon, hogy fizikális focit játszanak, amivel a már említett két Eb-ellenfelünk esetében a kontinenstornán is találkozni fogunk, így ez a két mérkőzés is ideálisan járul majd hozzá a felkészülésünkhöz.”

A szövetségi kapitány korábban már elmondta, hogy ha minden a tervek szerint alakul, akkor a német Hertha BSC fiatal futballistája, Dárdai Márton márciusban a keret tagja lesz, nagy változásokat azonban nem tervez a meghívandó labdarúgók tekintetében.

A mérkőzések kezdési időpontjairól, illetve az Eb előtti utolsó felkészülési mérkőzésről még zajlanak a tárgyalások, amelyek várhatóan rövidesen lezárulnak.

