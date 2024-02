Marco Rossi az NL-sorsolás után: A papírforma nem mindig igazolódik be a pályán!

Ma este Párizsban megtartották a Nemzetek Ligája negyedik sorozatának sorsolását. Ismert: a mieink legutóbb szintén a „legmagasabb polcon”, az A-divizióban szerepeltek, mely során Sallai Rolandék igazán bravúrosan szerepeltek, hiszen Anglia ellen kettős győzelmet arattunk (1-0 a Puskás Arénában és egy történelmi 4-0-s diadal Wolverhamptonban), Németország ellen 4 pontot szereztünk (nem véletlen, hogy az UEFA Szalai Ádám sarkazós gólját választotta kedvcsinálónak), egyedül Olaszország tréfált meg minket, hiszen a kettős győzelmének (1-2, 0-2) köszönhetően Roberto Mancini együttese mögött a második helyen végeztünk.

A végeredmény minden előzetes várakozást felül múlt,

és nyilván ennek is köszönhettük, hogy az Eb-selejtezők során egyértelműen a csoportunk legjobbjaként, első helyen, ráadásul veretlenül jutottunk ki az idei Európa-bajnokságra.

Németország ellen ismét nagy csata lesz! Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az A-liga válogatottjait a spanyol válogatott Juan Mata sorsolta össze, mely előtt csak abban lehettünk biztosak: a velünk egy kalapban lévő Belgiummal, Dániával és Portugáliával nem kerülhetünk össze.

A tavaly szeptember óta a japán Vissel Kobéban szereplő spanyol klasszis végül Hollandiával (az előző NL-sorozat egyik elődöntősével), Németországgal (a 2020-as Európa-bajnokság, a legutóbbi Nemzetek Ligája-sorozat, valamint az idei nyári kontinensviadal után újra szembekerülünk tehát Antonio Rüdigerékkel) és a B-ligából feljutó Bosznia-Hercegovinával sorsolt össze.

A Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján Marco Rossi szövetségi kapitány a következőképpen értékelte az eseményt:

– Ezen a szinten lehetetlen gyenge ellenfelet kapni, kizárólag erős riválisok várnak ránk ősszel.

Hollandia és Németország a papírforma szerint jobb csapat nálunk, míg a bosnyákok ellen kiegyenlített mérkőzésekre számíthatunk. A papírforma azonban nem mindig igazolódik be a pályán, minden mérkőzésen születhet meglepetés, számunkra kellemes és kellemetlen is. Érdekes lesz újra összemérni az erőnket a németekkel, és a hollandok elleni összecsapásaink is izgalmasak lesznek.

A csoportellenfelek oda-vissza játszanak egymás ellen, vagyis minden csapat hat mérkőzést játszik. Ezeket szeptemberben, októberben és novemberben rendezik. A mérkőzések pontos időpontjait és azt, hogy ki mikor játszik hazai pályán és mikor idegenben, az UEFA határozza meg és – az eddigi tapasztalatok szerint – legkésőbb a sorsolás másnapján nyilvánosságra hozza.

A Nemzetek Ligája teljes csoportbeosztása:

A-liga

A1-csoport: Horvátország, Portugália, Lengyelország, Skócia

A2-csoport: Olaszország, Belgium, Franciaország, Izrael

A3-csoport: Hollandia, MAGYARORSZÁG, Németország, Bosznia-Hercegovina

A4-csoport: Spanyolország, Dánia, Svájc, Szerbia

B-liga

B1-csoport: Csehország, Ukrajna, Albánia, Grúzia

B2-csoport: Anglia, Finnország, Írország, Görögország

B3-csoport: Ausztria, Norvégia, Szlovénia, Kazahsztán

B4-csoport: Wales, Izland, Montenegró, Törökország

C-liga

C1-csoport: Svédország, Azerbajdzsán, Szlovákia, Észtország

C2-csoport: Románia, Koszovó, Ciprus, Litvánia/Gibraltár

C3-csoport: Luxemburg, Bulgária, Észtország, Fehéroroszország

C4-csoport: Örményország, Fehéroroszország, Macedónia, Lettország

D-liga

D1-csoport: Litvánia/Gibraltár, San Marino, Liechtenstein

D2-csoport: Moldova, Málta, Andorra

Nyitókép: MTI/lllyés Tibor