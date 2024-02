Bemelegítésnek nem rossz, simán vertük a románokat a katari világbajnokságon

A torna előtt Vámos Márton latolgatta az esélyeket a Mandinernek. A kétszeres vb-győztes pólós szerint azonos utat járnak Varga Zsolt irányításával, mint a labdarúgók Marco Rossi szövetségi kapitánnyal.

Rossi egy hasonló irányvonalat képvisel, mint Zsolt nálunk. Ő is egy olyan csapatot próbál felépíteni, ami a szeretetre épül.

Illetve nagyon jó játékosok alkotják, olyanok, akik küzdenek egymásért, szeretik egymást. A világon talán hatmilliárd ember nézi, követi a focit, a vízilabdát pedig jóval kevesebben. Engem sohasem zavart ez. Mindig is fogok szurkolni Magyarországon az összes sportolónak teljes szívemből, mert egy magyar ember nem is csinálhat mást. Abban bízom, hogy a focisták is sikeresek lesznek, meg mi is!” – nyilatkozta a görög Olympiacos Pireuszban légióskodó pólós.