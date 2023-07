Óriási küzdelemben a mérkőzés utolsó másodpercében vezetést szerezve nyert 12:11-re a magyar férfi vízilabda-válogatott a spanyolok ellen csütörtökön a fukuokai vizes vb elődöntőjében. A magyar csapat a ezzel bejutott a világbajnokság döntőjébe, ahol a görög válogatott lesz az ellenfele. Az elődöntő mérkőzés nagyon komoly téttel bírt, hiszen a világbajnokság két döntőse az olimpiai részvétel jogát is megszerzi, így a magyar pólósok készülhetnek a párizsi játékokra.

Így örült a magyar válogatott a világbajnok spanyolok elleni győzelemnek

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Pólósaink kemény mérkőzésen kiválóan játszottak, Varga Dénes a világbajnokság legszebb gólját lőtte, Vogel Soma pedig ismét ötméterest védett, és az U20 világbajnokságot idén megnyert Vigvári Vince is jól szerepelt. Magyarország - Spanyolország: 12:11 (3-3, 1-3, 3-2, 5-3)

A magyar válogatott kerete: 1 Lévai Márton (k), 13 Vogel Soma (k), 2 Angyal Dániel, 3 Manhercz Krisztián, 4 Vigvári Vince, 5 Vámos Márton, 6 Nagy Ádám, 7 Zalánki Gergő, 8 Fekete Gergő, 9 Német Toni, 10 Varga Dénes, 11 Jansik Szilárd, 12 Molnár Erik.

Az első negyedben kiegyenlített volt a játék a két csapat között. Az első gólt a spanyolok szerezték, egy labdavesztést követően Larumbe talált be. A magyar válogatott kihasználva az emberelőnyét Zalánki Gergő révén gyorsan válaszolt. A spanyolok Sanahua révén szereztek újabb gólt, a spanyol először a kapufát lőtte telibe, másodszor azonban a hálóban állt meg a labda. A spanyolok egy emberelőnyös helyzetben ismét kapufát lőttek, mi viszont fordulásból Manhercz révén szereztünk óriási gólt. Egy kiállítást követően Bustos révén kerültek megint előnybe a spanyolok, de erre is válaszoltunk, a fiatal Vigvári Vince révén. A játékrész végén 3-3 volt az állás.

A második negyedben a spanyolok voltak jobbak. Pedig ebben a játékrészben mi lőttük az első gólt, de még milyet!

Varga Dénes nagy távolságból egy gyönyörű svédcsavarral lőtte a labdát. A vb egyik legszebb gólját szerezte a magyar vízilabdázó.

Vigvári Vince kicsit erőteljesebben rántotta vissza az ellenfél egyik játékosát mint amennyit a szabályok engednek, a bírók ötméterest ítéltek. Vogel Soma azonban az amerikaiak elleni teljesítményét idézve ezt a büntetőt is kivédte. A kiállított Vigvári visszatérve lövéssel próbálkozott, de blokkolták a spanyolok. Két nagy hibát is elkövetett a magyar csapat a negyed végén, a spanyolok pedig ki is használták a lehetőségeket. Perrone szabadon maradt, először akadálytalanul lőhetett lőtt a jobb felsőbe, majd a következő spanyol támadásnál óriási távolságról pattintotta be labdát a bal alsóba. Válogatottunk a végén emberelőnyből sem tudott gólt szerezni, így 6-4-re elléptek a spanyolok.

A harmadik játékrész rosszul kezdődött, mert egy újabb védelmi hibát követően a spanyolok megszerezték hetedik góljukat kihasználva az emberelőnyüket. A magyar csapat azonban gyorsan válaszolt, Jansik Szilárd centerben lőtt a jobb felső sarokba. A kapufák ebben a negyedben a spanyolokat segítették: előbb Manhercz lövése jött ki mindkét lécet érintve, majd Varga ejtése is a kapun csattant. A negyed közepén újabb centergólt szereztünk, Angyal fordulásból gyönyörűen húzta be a labdát a spanyolok kapujába. Munarriz távoli lövésébe beleértünk, de nem sikerült blokkolni, újra kettőre növelték vezetést a spanyolok. végül azonban sikerült válaszolnunk erre is,

Németh Toni fél perccel a játékrész vége előtt akcióból behúzta, az állás 8-7.

Az elmúlt évek vízilabda-mérkőzéseinek legizgalmasabb nyolc perce volt a fukuokai vb-elődöntő utolsó negyede. A spanyolok kezdtek jobban, emberelőnybe kerülve De Toro szerzett közeli gólt, 7-9 volt ekkor. De egy perccel később tőlük is kiállítottak egy embert, Manhercz pedig gyorsan beldobta a rövid sarokba; Aguirre láthatóan nem számított a lövésre. 8-9-nél támadhattunk az egyenlítésért, de egy rossz passzon elúszott a lehetőség. Ismét az ellenfél került emberelőnybe és Cabanas első lövését hárította ugyan Vogel, de a másodikat nem sikerült, így megint kettőre nőtt a spanyol csapat előnye. Az újabb magyar támadás végre sikeres volt, Vigvári Vince lövését még védte Aguirre, de Zalánki Gergő távoli bombáját már nem tudta kiszedni. A magyar csapat összeszedte magát, és tudásának megfelelően játszott, de spanyolok nem adták fel, Mallarach két ember közt is gólt szerzett, 9-11. Egy gyönyörű Németh asszisztot követően Jansik egyedül lőhetett kapura, és élt a lehetőséggel, 10-11.

Egy labdaszerzést követően két perccel a mérkőzés vége előtt Vámos távoli góljával sikerült egyenlítenünk, és egy labdaszerzést követően ismét támadhattunk, de a bírók szabálytalanság miatt a spanyoloknak adták a labdát.

Őrületes végjáték következett! Épp lejárt volna a spanyolok támadóideje, amikor kiállítottak tőlünk egy embert. Az ellenfél időt kért. A spanyol szövetségi kapitány azt kérte játékosaitól, hogy játsszák végig a támadóidőt. Döntetlen állásnál 36 másodperc volt hátra...

Az ellenfél azonban nem tartotta be az utasítást, Sanahuja lőtte el a labdát. Kulcsfontosságú blokkunkat követően labdát szereztünk, Varga Zsolt kapitány 16 másodperccel a vége előtt időt kért. A mieink fegyelmezettebbek voltak, tényleg az utolsó másodpercig kijátszottuk a támadást. Manhercz éles szögből Aguirre hasa alatt pattintotta vízre a labdát, ami szépen beúszott a kapuba és a spanyol csak a gólvonal mögül tudta kikotorni.

Ott van, megvan! - mutatja a győztes gól szerzője, Manhercz Krisztián

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Ezzel a magyar válogatott 12-11-re nyert a világbajnoki elődöntőben, és szombaton Görögország válogatottja ellen játszik majd az aranyéremért. De ami leglább ilyen fontos, a győzelem olimpiai részvételt ért, pólósaink ott lesznek a párizsi játékokon, és remélhetőleg ugyanilyen kiváló teljesítménnyel örvendeztetik meg a magyar közönséget!

Így örült a magyar kispad és a stáb a győztes gólnak, és az olimpiai részvételnek: