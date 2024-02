„A szeretet, ami összeköt bennünket, erőt tud majd adni" – Vámos Márton a Mandinernek

Vámos Márton tovább írhatja a vízilabda történelmet. A csapattal duplázhat, ami még Benedek Tiboréknak sem sikerült. Varga Dénessel együtt pedig háromszoros világbajnok lehet, magyar pólósnak ez még nem jött össze. A 31 éves balkezes világklasszis címvédésre készül a dohai vb-n, s persze a nyári párizsi olimpián megkoronázná a pályafutását. A görög Olympiacos Pireuszban légióskodó kiválóság még az elutazás előtt nyilatkozott lapunknak a várakozásairól, a csapatkohézióról és a labdarúgókhoz való viszonyulásáról. Az eddigi 272 válogatott fellépésén 296 gólt szerző Vámos Márton még arra is vállalkozott, hogy összehasonlítsa a vízilabda és a labdarúgó szövetségi kapitány munkásságát.

Hosszú, kemény felkészülési időszak végére értek. Hogy érzi magát a katari kaland előtt?

Fáradt vagyok, de ez egy tervezett fáradtság. Amúgy rendben vagyok mind lelkileg, mind fizikálisan. Személy szerint már várom, hogy elkezdődjön. Ez egy nagyon jó helyszín lesz, külön öröm számomra, hogy a Közel-Kelet egy ilyen világversenyt rendez. Mert hát kik, ha nem ők? Télből megyünk félig nyárba, szerintem ez nekünk külön jó. Remélem, hogy rendben lesz a szervezés és közönség is lesz. Bár hallottam rémhíreket, óriási az uszoda és nem tudják, hogyan fogják megtölteni... Az legyen a házigazdák problémája. Mi hétfőn elkezdjük a románok ellen, majd lépésről lépésre haladunk, és próbáljuk az összes mérkőzést megnyerni.

Az idei év fő versenye mégis csak a nyári olimpia, amelyre a kvótát már tavaly megszerezték. Szabad odáig előre tekinteni?

Szerintem fél szemmel szabad. Nyilván az a fő esemény, az mindenek fölött áll. Ugyanakkor mivel szokatlan módon ilyenkor van egy világbajnokság,

butuskák lennénk nem odatenni magunkat. Címvédőként úgy ugrunk a medencébe, hogy meg akarjuk nyerni, és mindent meg is teszünk majd ennek érdekében.

A vb-n nem kell Párizzsal foglalkoznunk, de az utolsó mérkőzés után már két szemmel is lehet tekinteni az olimpia felé. Sőt, kell is, mert az egész országon és világszerte is az a legjobban várt sportesemény.

Közös képen a kétszeres világbajnokok – Vámos Márton, Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke és Varga Dénes (b-j) a férfi vízilabdatorna döntőjében játszott Magyarország - Görögország mérkőzés végén a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 29-én. A magyar válogatott ötméteresek után 14-13-ra győzött a görög csapat ellen.

MTI/Koszticsák Szilárd

Európa-bajnokként, kétszeres világbajnokként és olimpiai bronzérmesként egy ötkarikás aranyéremmel és a harmadik vb-címmel megkoronázhatná a remélhetőleg még sokáig tartó sikeres pályafutását. Kérdés, milyennek látja a magyar válogatottat, amelyben sok a klasszis és a feltörekvő fiatal?

Óriási harc volt már az utazó keretbe kerülésért. Én úgy látom, hogy a Varga Zsolt szövetségi kapitány által irányított és általa irányt mutató szeretetben, békességben élünk. Minden csapattársamra úgy tudok rátekinteni, mintha egy jó barátom lenne. Mindig is ez volt és ez lesz a legfontosabb, mert

jó játékosok vannak más válogatottakban is, de a szeretet, ami összeköt bennünket, olyan erőt tud majd adni a kiélezett szituációkban, hogy össze tudunk zárni, és átlendülünk a holtpontokon.

Amikor nyer a csapat, könnyű, akkor mindenki haver.

Tudatosan készülnek, treníroznak a medencén kívüli nehezebb szituációkra?

Több mint két hetet leszünk összezárva egy hotelben, lesznek nehéz pillanatok. Az olimpia még stresszesebb, ott még tovább leszünk, még több inger fog érni bennünket, még több olyan tényező, ami az egységet szétzilálhatná. Erre tudatosan készülni fogunk, és redukálni fogjuk ezeket. Én bízom mindenkiben, a stáb tagjaiban, egytől egyig nagyon jó emberek alkotják. És természetesen a csapatban, ami nagyon jó. Nem véletlenül érzi szerintem ezt a közvélemény is, és van körülöttük egyfajta pozitív vájb, rezgés. Ezt nem lehet szavakkal elmondani, de aki követi, az érzi és jól láthatja.

És milyen érzés egy világklasszis vízilabdázónak, hogy bármit tesz le az asztalra, a futballal és a jelenlegi magyar labdarúgó-válogatottal nem veheti fel a versenyt?

Népszerűbb sport, ám én drukkolok nekik minden mérkőzésen. Remélem, hogy az Európa-bajnokságon nagyon jól fognak szerepelni Szoboszlai Dominikék. Azért azt látom, hogy ott Marco Rossi egy hasonló irányvonalat képvisel, mint Zsolt nálunk. Mondom ezt olyan kívülállóként, aki azért járatos a sportban. Ő is egy olyan csapatot próbál felépíteni, ami a szeretetre épül. Illetve nagyon jó játékosok alkotják, olyanok, akik küzdenek egymásért, szeretik egymást. A világon talán hatmilliárd ember nézi, követi a focit, a vízilabdát pedig jóval kevesebben. Engem sohasem zavart ez. Mindig is fogok szurkolni Magyarországon az összes sportolónak teljes szívemből, mert egy magyar ember nem is csinálhat mást. Abban bízom, hogy a focisták is sikeresek lesznek, meg mi is!