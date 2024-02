Gátlástalan, türelmetlen és vagány Benedek Tibor üstökösként feltűnt tanítványa – Mandiner-interjú Vigvári Vincével

Fukuoka, 2023. július 29. Vigvári Vendel (b) és Vigvári Vince, az aranyérmes magyar válogatott játékosai a férfi vízilabdatorna döntőjében játszott Magyarország - Görögország mérkőzés eredményhirdetésén a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 29-én. A magyar válogatott ötméteresek után 14-13-ra győzött a görög csapat ellen

MTI/Koszticsák Szilárd



2022-ben a budapesti világbajnokságon a lelátón ült Vendel, majd be is került az őszi Eb-csapatba, de már akkor azt hangsúlyozta: nem a 2028-as, hanem a 2024-es olimpia a cél. Tényleg ennyire eltökéltek a Vigváriak?

Természetesen! Magyar vízilabdázó számára a cél az olimpiai bajnoki cím, ez nálunk is egyértelmű annak ellenére, hogy fiatalok vagyunk. A magam nevében mondhatom? én egy eléggé olyan személyiség vagyok, hogy lehetőleg mindent szeretnék egyszerre és minél gyorsabban. A türelmetlenségem okoz néha problémát is, ám ez egy nagyon nagy hajtóerő is bennem.

Varga Zsolt szövetségi kapitány, esetleg a rangidős Varga Dénes, netán a csapatkapitány, Jansik Szilárd vissza kell, hogy fogjon?

Annak ellenére, hogy én voltam a legfiatalabb, amikor 2022 nyarán bekerültem, Dumi (a csapat egyetlen aktív olimpiai bajnoka, Varga Dénes – a szerk.) is nagyon nyitott felém, és sokat beszélgettünk akkor és azóta is. Amikor komolyabb ellenféllel játszunk, az idősebb játékosok kapnak nagyobb figyelmet.

Azt kell tudni kidomborítani, hogy egy ilyen fiatal mit tud hozzáadni a csapathoz: lendületet, kicsit gátlástalanságot, vagányságot a kellő pillanatokban.



A januári Eb-n viszont vezérszerepet kapott. Hogy ízlett?

Teljesen más volt a csapat felállása sok fiatallal. Számítottam rá, de nyilván a játék befolyásolja, kinek van meghatározó szerepe. Bíztam magamban, mert úgy gondoltam, elég fontos feladatom lesz. Ott volt, hogy úgy terelgetni kellett, hogy jó, de talán kicsit sok vagy éppen vállaljak még többet.

Kívülről nem csak magabiztosnak, nyugodtnak is tűnik. Sohasem izgul?

Változó. Van olyan, hogy nagyon fontos találkozók előtt egyáltalán nem izgulok, és általam kevésbé magas polcra rakottak előtt jóval inkább. Azért az jellemző, hogy van bennem egy meccs drukk, izgatottság, mert nagyon várom.

Kinek szeretne megfelelni?

Elsősorban saját magamnak. A felnőttválogatottban eleve kihívás bekerülni a csapatba, és ahhoz bizonyítani kell elsősorban az edzőknek. Próbálom ezt is egy olyan lazasággal felfogni, hogy ne gondoljam túl. Csinálom a saját dolgomat és igyekszem jól játszani. Nyugodtan tudok lefeküdni, ha megteszek minden tőlem telhetőt.

Felismerik az utcán, már sztárként kezelik?

Nem nevezném magam annak, de annak tudatában vagyok, mennyit tettem bele, milyen eltökéltséggel dolgozom. Hála Istennek egy egész jó szériában vagyok, és ezt szeretném tovább vinni. Anyukámnak kikerekedett a szeme, amikor azt mondtam neki, hogy lassan jöhet egy hullámvölgy. Arra is számítok, mert egyszer fenn, egyszer lent, ilyen a sport.