Tiszteletbeli vízilabda világbajnok lett Schmitt Pál – A Vigvári fivérek nagypapája

„Büszkén vettem fel Vendel pólóját” – mondta Schmitt Pál, a Vigvári fivérek nagypapája

Igazi sportdinasztia új csillagaiként ismeri meg most a világ a fiatal Vigvári fivéreket, a 21 éves Vendelt és a 20 éves Vincét. Vízilabdában nem ritka persze, hogy híres elődök után híres utódok érkeznek és a testvérpárok sikereit is a magyar vízilabda specialitásaként tarthatjuk számon – elég, ha csak egy pár példát említve a Konrád, a Steinmetz, vagy éppen a Varga fivérekre gondolunk.

Sokszor úgy dől el egy családban, hogy ugyanabban a sportágban fognak jeleskedni a gyerekek, hogy egyszerűbb a két gyereket, jelen esetben a két fiút egy fuvarral mondjuk ugyanarra az edzéshelyszínre hozni-vinni”

– kezd bele Schmitt Pál annak felidézésébe, hogy milyenek is voltak azok az idők, amikor a kicsi Vendelt és Vincét még csak úszóedzésekre vitték hol a szülők, hol a nagyszülők, vagyis a kétszeres olimpiai bajnok vívó Schmitt Pál és felesége, a nem kevésbé híres egykori tornász, az olimpiai ezüstérmes Schmittné Makray Katalin. „Nálunk családi minimum volt, hogy a gyerekeknek meg kellett tanulniuk úszni, a későbbi teniszező lányaink, Alexa, Gréta és Petra, sőt mind a hat unoka is így kezdték már 3-4 évesen” – mondja a vívólegenda.

A Jövő SC-ben kezdték Vendelék, kitűnő edzők, például Perjámosi Katalin, vagy például a Kós Hubertet is felnevelő Magyarovits Zoltán is foglalkozott velük. Nagyon sokat segített a későbbi pályájukban, hogy nagyon jól és nagy sebességgel tanulnak meg úszni, állóképességeben, gyorsaságban a világon bárkivel felveszik a versenyt,

de mivel a fiúk édesapja, Vigvári Csaba is vízilabdázott, így ez egy magától értetődő választás volt esetükben”. Mint ahogy nővérüknél, Vandánál a tenisz, hiszen édesanyjuk, Schmitt Gréta ezt a sportot űzte.

Minden oka megvan a nagyszülőknek a büszkeségre, noha soha nem dicsekednek azzal, hogy a Vigvári fiúk az ő unokáik.

Vince, a fiatalabbik, idén az U20-as világbajnokságon nem csupán a csapat kapitánya volt, de a gárdával világbajnok is lett. Óriási dolognak tartom, hogy Varga Zsolt beválogatta őket együtt a felnőtt, fukuokai vébécsapatba, és megkapták a bizalmat ilyen fiatalon,

amit meg is szolgáltak a felnőtt vébé aranyérméért folytatott küzdelemben. Az hogy együtt vannak, óriási motiváció és segít a tartalékokat is megmozgatni, de nem jelenti azt, hogy nekik ne kellene külön-külön is jeleskedniük a saját posztjaikon. Vince, a sorsdöntő spanyolok elleni elődöntőben góllal járult hozzá a továbbjutásunkhoz és ez tényleg azt mutatja, hogy felnőttek a feladathoz” – meséli a nagypapa.

Vigvári Vendel (b) és Vigvári Vince, az aranyérmes magyar válogatott játékosai a férfi vízilabdatorna döntőjében játszott Magyarország - Görögország mérkőzés eredményhirdetésén a fukuokai vizes világbajnokságon. A magyar válogatott ötméteresek után 14-13-ra győzött a görög csapat ellen.

Vigvári Vince, aki a minap egy megható poszttal számolt be arról, hogy tízévesen még csak személyes üzenetben gratulált az akkori példakép Vámos Mártonnak, ma pedig egy csapatban lett vele világbajnok, valójában beérte bátyját, Vendelt, akit az egykori nagy előd, az edzőként is fantasztikus Benedek Tibor személyesen ajánlott a mostani kapitány, s egyben legjobb barátja, Varga Zsolt figyelmébe. Arra kérte őt anno, hogy megfelelő figyelemmel nevelgesse tovább Vendelt és a felnőtt csapatban is kalkuláljon vele az akkori UVSE-ben.