„Európa-szerte Magyarországot utánozzák” – Schmitt Pál a Mandinernek

Ahogy sportvezetőként évtizedeken át, nyugdíjasként is aktívan tesz a jövő nemzedékért. Schmitt Pál hosszú évek óta a fővédnöke a magyar kezdeményezésre nemzetközivé vált Európai Diáksport Napnak. Nem csak beszél a mozgás fontosságáról, személyesen is példát mutat. A nyolcadik ikszen túl sem hagyja el magát a Nemzet Sportolója, aki azt is elárulta a Mandinernek, hogy bár párbajtőrvívóként volt kétszeres olimpiai bajnok, miért az úszást tartja a legfontosabbnak.

Szemmel láthatóan megfiatalodik a sok csillogó szemű gyerek között. Milyen hatást vált ki Önből a sportoló diákok látványa?

Örömmel figyelem őket, szép példája annak, hogy a gyerekek mennyire igénylik a mozgást, hogy a szabadban sportoljanak, versengjenek. Senki sem kap aranyérmet, és mégis mindenki kitesz magáért. Ez a Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, egykori világbajnok öttusázó, egyébként jó barátom kezdeményezésére létrejött magyar találmány tipikusan azt bizonyítja, a jó példa ragadós.

Most már Európa szerte Magyarországot utánozzák.

Csak győz, aki ebben részt vesz. Nagy vívmány a mindennapos kötelező testnevelés, de ez egy hozzáadott plusz érték. A testnevelés órákat mindenféle adminisztrációs-, létesítmény problémák, tanárhiány és a felmentett tanulók kérdésköre nehezíti. Nagyon jó szándék mellett nem teljesedik ki, bocsánat a kifejezésért, hogy a gyerekeket gatyába rázzuk.

Hallottam már olyanról, hogy tömbösítve tartják a tesiórákat, így nincs is valójában minden nap.

Igen, de a szándék kétség kívül jó. Mint ahogy az is dicséretes, hogy elindult az Úszó Nemzet Program, amelynek célja, hogy minden gyermek tanuljon meg úszni. Persze ennek kiteljesedéséhez is kell még uszodákat építeni, szakembereket képezni. Tehát semmi sem megy olyan egyszerűen. Ez az országos diáksport program például bizonyítja, el lehet érni az iskolákat. Most indult el 300 intézménnyel az Aktív Iskola Program, amiben a résztvevők hangsúlyt fektetnek a gyerekek szellemi nevelése mellett a fizikaira is. A kettő együtt harmóniában kell legyen. Nagyon kiváló kezdeményezésnek tartom, és már sok ezer diákot elér, illetve a szüleiket, tantestületeket, nem csak a testnevelőket.