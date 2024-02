„A flow segíthet hozzá az olimpiai álmainkhoz” – a női pólóválogatott kulcsjátékosa a Mandinernek

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy a hollandiai Európa-bajnokság alatt egy ország aggódott a szeméért. Hogy van a látása?

Most már szerencsére minden rendben, de azt a néhány napot senkinek sem kívánom – mesélte Kurucz-Gurisatti Gréta a Mandiner érdeklődésére, akinek a horvátok elleni csoportmeccsen csapódott a szemébe egy lövés után továbblendülő kéz. – Először nem is tudtam hirtelen, mivel találtak el. Kiúsztam a partra, és azzal fogadott a doki, hogy vérzik. Kérdeztem tőle, hogy a bőr repedt-e fel, de mondta, hogy nem, úgy néz ki, belül vérzik. Rögtön bementünk az eindhoveni kórházba.

Egy gondolatom volt, hogy semmilyen műtétre ne legyen szükség. Miután megvizsgált az ottani szakorvos, akkor nyugodtam végül meg, amikor kiderült, „csak” a kötőhártya repedt meg.

Egy kis piros folt még most is van a szememen, lassan szívódik fel, de igazán fájdalmas csak pár napig volt. Akkor nem mentem vízbe. utána egy óriási úszószemüveggel legalább edzeni tudtam. Monoklim is volt, de más bajom szerencsére nem, tulajdonképpen olcsón megúsztam. Akartam még játszani az Eb-n, de mivel nem jutottunk elődöntőbe, a kapitányok nem akartak kockáztatni. Nem volt jó buli ez a sérülés, de ezzel a kihagyással most sokkal kiéhezettebb vagyok a játékra. Többször voltam már sérült, azt, hogy fáj, eltűröm, csak mindig azt kérem, ne legyen maradandó a károsodás. Illetve ennél is rosszabbul élem meg, ha nem lehetek hasznos tagja a csapatnak.