Aranylabda: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Junior és Szoboszlai Dominik következik – mutatjuk a leendő győzteseket!

Még eljátszadozni a gondolattal is izgalmas, hát még, ha tényleg egyszer valóra is válik: Szoboszlai Dominik elnyeri az Aranylabdát! A 23 éves labdarúgó neve is szerepel azon a listán, amely a következő tíz szezon győzteseit tartalmazza. A 90min.com a Football Manager programot segítségül hívva állította össze a névsort, amely első ránézésre nem is tűnik lehetetlennek.

Előbb a Bajnokok Ligája

A magyar válogatott csapatkapitánya a jövendölt 2029-2030-as szezonban a legjobb korban lesz, 29 évesen remélhetőleg ereje teljében, gazdag tapasztalatokkal felvértezve eléri majd célját, a Bajnokok Ligája-győzelmet. Talán nem is az elsőt...

„Nem szeretnék semmit elsietni, huszonkettő vagyok, van, aki harmincéves kora után nyer BL-t. Az a lényeg, hogy nyerjem meg, minimum egyszer. Mert ha megnyertem egyszer, az lesz a célom, hogy megnyerjem újra.

Az volt ugyanis a gyerekkori álmom, hogy egy nap a Bajnokok Ligájában játsszam, valamint hogy a magasba emeljem a serleget.

A kívánság első fele nagyon korán teljesült, tizennyolc évesen bemutatkozhattam a sorozatban. Akkor döntöttem el végérvényesen, hogy meg is akarom nyerni” – nyilatkozta Szoboszlai még a Lipcse játékosaként 2023 elején.

„Szeretnék példaképpé válni”

Aranylabdáról nem szól a fáma, ugyanakkor az angol Ligakupa vasárnapi elhódításával felnőttkarrierje mindegyikében nyert trófeát, s immár hatszoros kupagyőztes (3 osztrák, 2 német és a mostani, angol). Ha egyszer a BL-siker is összejönne, ráadásul úgy, hogy kulcsszerepet vállalna benne, a legrangosabb európai egyéni díjra is joggal pályázhatna. A motivációjáról korábban azt mondta, nehéz mindig fenntartani, de magasztos céljai vannak.

„Hogy eljussak a legmagasabb szintre. És szeretnék példaképpé válni, mint a nagyok. Nem akarok semmit megbánni, nem szeretném azt megélni, hogy amikor visszavonulok, azon rágódom, mi lett volna ha. Elégedetten szeretnék visszatekinteni arra, amit elértem.”

Szoboszlai jelenleg a Liverpool játékosa, szerződése 2028-ig hatályos. Sokak szerint éppen azt követően igazol majd a Real Madridba. Persze ez is csak feltételezés, de nem hangzik rosszul!

Mbappé tripla, de ki az a Frutos?

Természetesen a szurkolók is „beszálltak” a 90min.com játékába. Az nem keltene általános meglepetést – ha a Messi és Cristiano Ronaldo korszak után – Kylian Mbappé nyerne, akár többször is. A szerzők szerint kiteljesedik majd a francia támadó a Real Madrid játékosaként. Azt már sokan vetik fel, hogy Erling Haaland, aki azonos pontszámmal lett a második Lionel Messi mögött a 2022-2023-as idényben, nem lesz soha díjazott... Ellenben Ivan Frutos kétszer is! A Newcastle leendő futballistája egyelőre nem is létezik, csak egy, a számítógép által kitalált személy. 2031-ig még rengeteg tehetség berobbanhat, olyan is, akiről még nem hallottunk és olyan, mint Endrick, aki 18 évesen a nyáron csatlakozik a Real Madridhoz. S talán Szoboszlai mellett néhány éven belül lesz másik, a legmagasabb szinten jegyzett magyar labdarúgó is.

Fotó: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto