Végig meccsben voltunk a házigazdával, de elbuktuk az Eb-elődöntőt

A zágrábi uszoda zsúfolásig megtelt, a horvát csapat mögött ott állt majdnem a teljes publikum, de csak majdnem, mert a magyar szurkolók is szép számban összeálltak a lelátón. A hazaiak hozták el a labdát az első ráúszásnál és az első gól is az övék volt, maguknál tartották az előnyt, a mieink azonban rendre egyenlítettek. A meccs előtti edzést hiába hagyta ki Fekete Gergő, ő lőtte az első magyar gólt, majd Vigvári Vince ejtette át szenzációsan Bijac kapust. Kiválóan működött az emberhátrányos védekezésünk, Gyapjas Viktor pedig remek védésekkel kezdett a kapunkban.

A második negyed komoly magyar hullámvölgyet hozott, a kapufa sem volt velünk, és ami nagyobb baj, hogy nem találtuk a ritmust támadásban. A két kapott gól után kétgólos hátrányban (2–4) mehettünk a nagyszünetre. A harmadik negyedet mi kezdtük jobban, a horvátoknak időt is kellett kérniük, ráadásul egy kettős emberhátrányt is kivédekeztünk. Nagy Ádám góljaira az ellenfelünk azonban ötméteresekből tudott válaszolni, így tartotta a kétgólos előnyt. Vigvári Vince remek góljával tovább kapaszkodtunk, a horvátok viszont maguk mellé állították a szerencsét, több olyan gólt is szereztek, amelyeknél a labda éppen csak átcsorgott a gólvonalon. Minimális hátrányban kezdhettük az utolsó negyedet.

Az utolsó nyolc perc két horvát góllal indult, a legrosszabbkor, az utolsó negyedben vezettek először három góllal. A magyar lövések a blokkban landoltak, Nagy bombája azonban ekkor még meccsben tartott. Kapust cseréltünk a hajrára, miközben Gyapjasra sem lehetett panasz, hét védést mutatott be, nem múlt rajta semmi. Sokkal inkább azon, hogy a mieink közül csak hárman lőttek gólt, míg a horvát oldalon heten is. A végén már nem is tudtunk rájuk válaszolni, így a végeredmény: Horvátország–Magyarország 11–8, kedden az Eb-bronzéremért az olaszokkal játszunk majd.

A háromszoros olimpia bajnok, dr. Kemény Dénes az Eb előtt azt mondta, hogy az év további feladatai előtt az a legfontosabb, hogy ne égjünk le. Nos, a fiatal csapat maradéktalanul teljesítette az óhaját. Sőt! A bronzéremért játszhat!

„Jobban menedzselték a horvátok a mérkőzést, ezzel együtt fantasztikus teljesítményt nyújtottunk. Büszke vagyok a fiúkra! Ami bennük volt, az kijött belőlük. A csapat több tagja is az első felnőtt válogatott érmét szerezheti ezen az Eb-n, a lehető legjobb fizikai állapotban kell készen állnunk az olaszok elleni bronzmeccsre!” – értékelt a meccs végén Varga Zsolt szövetségi kapitány.