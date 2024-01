Ez nem kicsúszott siker – egy kézből kicsúszott labda után folytatódik a csodás magyar menetelés!

A csapatok azzal a tudattal ugrottak a medencébe, hogy 2022 őszén a frissen munkába állt új szövetségi kapitányunk, Varga Zsolt irányításával ezüstérmes lett a kontinenstornán Magyarország, s akkor a csoportkörben alaposan a víz alá nyomtuk a szerbeket (16-7).

Az ellenfél teljes csapattal, Braniszlav Mitroviccsal, Nikola Jaksittyal és Dusan Mandiccsal a soraiban indult csatába, míg a mieink számos világverseny-újonccal vágtak neki a nagy erőpróbának.

S az utolsó pillanatban kiderült, a keret legrutinosabb játékosa, Hárai Balázs nem állhatott a csapat rendelkezésére...

Ezúttal nem az olaszok ellen parádézó, mindössze 5 gólt kapó Gyapjas Viktor, hanem Bányai Márk kezdett a kapunkban. Ő is remekelt. A 20 éves Tátrai Dávid pedig kétszer mattolta az első negyedben a sportág egyik legnagyobb alakját, Mitrovicsot. 3-3 az első-, 5-5 volt az állás a második játékrész után. A szerbek is vezettek, mi is, Fekete Gergő is két gólnál tartott, de több emberelőnyt kihasználatlanul hagytunk, egyszer egy kettős fórt is.

A felnőtt vb-győztes Vigvári testvérek is hozzászóltak, az ifjabb, Vince kétszer is beköszönt. 8-7-nél újra Szerbia állt jobban, ám jött a harmadszor villanó Tátrai, aki úgy vágta a kapuba a labdát, hogy az beragadt a háló és a tartóvas közé. Nem akart elmaradni tőle Vigvári Vince sem, ő is triplázott: 9-8-as vezetésünkkel ért véget a harmadik felvonás.

Az utolsó előtt kapust cseréltek a szerbek! Radoszlav Filipovics fontos védéssel kezdett, ebből másodszor fordultak le Raszovicsék a mérkőzésen (9-9). Mindkét oldalon fogyott az erő és csökkent a koncentráció, amit szoros védekezés utáni mellé lőtt labdák jeleztek, Vigvári Vendel ejtése a lécről jött ki... Alig két perccel a vége előtt emberelőnyből Vico előnyhöz juttatta déli szomszédunkat. Volt lelki erőnk egyenlíteni, Vigvári Vince negyedszer szólt hozzá, s először mattoltuk a remeklő cserekapusukat. Fekete blokkolta Mandics bombáját emberhátrányban, Varga Zsolt idő kérése után bő fél perccel a végső dudaszó előtt támadhattunk. Nagy Ádám lövését sarokdobásra ütötte a kapus, majd Kovács Péter visszarántása után elmaradt egy szerb kiállítás, jöhetett az ötméterespárbaj!

Gyapjas Viktort küldte be a kapuba Varga Zsolt szövetségi kapitány. A második körben talán meg is ijedt tőle az ellenfél...

Marko Radulovics kezéből egyszerűen kiesett a labda a lövés előtt, ez a vízilabdában elrontott ötméteres. S mint utóbb kiderült, ez döntött, mert sem előtte, sem utána nem hibázott magyar és szerb lövő sem.

A rivális itt is megpróbálkozott kapuscserével – hiába, ezen a magyar csapaton nem lehetett kifogni. A mieink a folytatásban éremért játszanak, a szerbek a februári vb-n kötéltáncot járnak majd az olimpiai szereplés kiharcolásáért.

Zágráb, 2024. január 12. Molnár Erik (j) és a szerb Nemanja Ubovic a férfi vízilabda Európa-bajnokság negyedöntőjében játszott Magyarország - Szerbia mérkőzésen a zágrábi Mladost uszodában 2024 január 12-én.

