Miről panaszkodik egy pénzben úszó focista Szaúd-Arábiában?

Konkrét lépéseket még nem tett a lelépés érdekében, ám az AS-nak adott nyilatkozata alapján korántsem elégedett a helyzetével Aymerick Laporte, aki ötszörös angol bajnokként és friss Bajnokok-Ligája-győztesként hagyta el a Manchester City-t a nyáron az Al-Nassr kedvéért. A 29 esztendős, tehát ereje teljében lévő spanyol hátvéd hazája egyik sportlapjának elmondta, mi zavarja leginkább, és gondolkodik-e a váltáson.

„Jelenleg még nem gondolkodtam rajta, de

ha ilyen rövid időn belül csalódott vagyok, akkor vajon mit tegyek. Ez a pillanat még nem érkezett el, de a jövőben megtörténhet, ha ez a dinamika folytatódik.

Őszintén szólva, sokan nem csak a futball miatt jöttünk ide. Sokan örülünk ennek, de én is keresek valamit ezen túl, nem a gazdasági részt meg ilyenek. Ami az életminőséget illeti, másra számítottam, mert itt edzés után az ember napi három órát tölt az autóban. Rijádban hatalmas a forgalom, ez időpazarlás” – adott betekintést Laporte, aki szerint sokan panaszkodnak.

„Európához képest nagy változás, de végül is alkalmazkodás az egész. Nem könnyítették meg a dolgunkat... Valójában sok olyan játékos van, aki elégedetlen. Minden nap dolgozunk rajta, úgymond tárgyalunk, és meglátjuk, hogy javul-e egy kicsit, mert ez nekik is újdonság, hiszen olyan európai játékosok is vannak, akiknek már hosszú pályafutásuk van. Lehet, hogy nincsenek ehhez hozzászokva, és kicsit komolyabbhoz kell felnőniük.”

Laporte – akinek csapattársa Cristiano Ronaldo, Mané, Marcelo Brozovics, Otávio és Alex Telles – egy másik aspektusra is felhívta a figyelmet. Sokan azt gondolnák, hogy kényelmesen „eljátszogatnak” az arab világban az unokáik jövőjét is megalapozó légiósok, a valóság ezzel szemben egészen más.

„Háromnaponta játszunk, és ez kimerítő. Azt mondanám, inkább fárasztó, mint unalmas. Sok mérkőzés és forduló van, utazni kell állandóan, és ez nem teszi lehetővé, hogy túl sokat pihenj. Amikor szünet van, mész a válogatottba, ott nem adnak ki szabadnapokat.

Mentálisan és fizikailag is bonyolult, még ha más vagy valamivel kisebb is a játék irama. Ez valami kemény.

Játsszunk a kupában, a szaúdi ligában, az ázsiai BL-ben...” – részletezte Aymerick Laporte.

Tegyük hozzá, Európában is az ugyanez a menetrend. Csak a csillagászati helyett csúcs fizetésért, a legmagasabb színvonalon.