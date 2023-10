„A halálotok napjáig nem tudjátok elkölteni a pénzt, amit kerestetek” – Ibrahimovic durván beleszállt az arabokhoz igazoló sztárokba

Zlatan Ibrahimovic Piers Morgannek adott közel kétórás interjút, amelyben visszavonulása mellett szóba került az is, mit gondol a Szaúd-Arábiába igazoló sztárjátékosokról. A svéd legenda szerint azok, akik a szaúdi ligába igazolnak, már azelőtt milliárdosok, hogy odamennének.

„Elmondanám nekik, hogy a haláluk napjáig nem tudják majd elkölteni azt a pénzt, amit eddig megkerestek, és erre jönnek még rá a szaúdi milliók. A szaúdi pénz már semmin sem változtat” – üzente, és hozzátette, ezeknek a játékosoknak maradniuk kéne Európában, „a labdarúgás legszebb színpadán”.

Hogy alátámassza álláspontját, elmondta, ő is kapott ajánlatokat Kínából és Szaúd-Arábiából is. Szerinte ilyenkor minden labdarúgónak fel kell tennie magának a kérdést, hogy mi is a valódi célja.

„A labdarúgó a teljesítménye miatt maradjon felejthetetlen, ne amiatt, hogy mennyit keresett” – mondta.

A teljes interjú megtekinthető itt:

