Szoboszlai megnyitotta a gólcsapot, 5-1-re legázolta a Liverpool a West Ham Unitedet

45+1. perc: Vége az első félidőnek.

45. perc: Egy jó beadást követően Gakpo teljesen szabadon közelről fejelhet, de épphogy mellémegy a próbálkozása.

43. perc: Curtis Jones beadását Areola elcseni a Liverpool játékosait megelőzve.

40. perc: Sok passzos, gyors játékot játszik most a hazai csapat, nagyon érződik a Liverpool fölénye, de a befejezésekkel adós marad Klopp együttese.

38. perc: Endó Wataru szabálytalankodik, a West Ham rúghat szabadrúgást.

37. perc: Újabb Liverpool-szöglet jön, miután Szoboszlai elől tisztázott a védelem. Szoboszlai rúgja a sarokrúgást, ám a védők résen vannak, nem jut el a csapattársakhoz.

33. perc: Tsimikas szöglete nem talál Liverpool-játékost.

32. perc: Megint Szoboszlai próbálkozik, most közelebbről, de a védelem blokkolni tud. Szöglet lesz a Liverpoolnak.

29. perc: GÓÓÓL!!! MÉGHOZZÁ SZOBOSZLAI-GÓL! Szoboszlai Dominik kiváló játékkal mutatta mag, hogy nem szabad leírni. A magya labdarúgó-válogatott csapatkapitánya nagyjából 25 méterrről jobb lábbal tekert a hosszú sarokba. Gyönyörű gól volt!

26. perc: Endó próbálkozik, fölélövi.

25. perc: Szoboszlai rúg szögletet, de a védelemé lesz a labda.

22. perc: Egy perccel később viszont már megdolgoztatják a francia kapust. Curtis Jones távolról nagy erővel lő kapura, ám Areolának sikerült kivédenie.

21. perc: Szoboszlai lő nagyjából tizenhat méterről, fölé. Ezzel nem volt dolga Areolának.

20. perc: A kalapácsosok is megmutatják magukat, Said Benrahma cseleti be magát a Liverpool kapuja elé, Joe Gomez azonban ügyesen szerel.

17. perc: Megint Szoboszlai! Most Núnez fejére varázsolta a labdát, aki azonban melléfejel.

14. perc: Szoboszlai finom passzát követően ismét Harvey Elliott próbálkozik egy ügyes lövéssel, ám ez sem találja el a kpaut, közel volt ugyan, de fölé. amennyiben a csapattársak picit jobban fejezik be, a magyar játékos neve mellé ma már két gólpasszt is feljegyezhetnénk.

12. perc: Tsimikas kap egy indítást, de a West Ham védelme szögletre ment. A görög végzi el a szögletet, a védelem azonban a helyén, kirúgják a labdát.

10. perc Az ifjú Harvey Elliott próbálkozik, de lövése centikkel ugyan, de mellémegy

9. perc Sokadszor hallani Szoboszlai nevét, a magyar játékos neve mellé egyre több labdaszerzést jegyezhetünk fel.

7. perc Szoboszlai nagyon él, előbb egy labdát szerez vissza, aztán majdnem gólpasszt ad Núneznek, az uruguayi azonban lesen volt.

6. perc Meddő mezőnyjáték, a West Ham kicsit mintha megilletődötten játszana.

4. perc Szoboszlai nagyon bekezd, megindul középen és jobbal próbálkozik, de a neki háttal álló Núnezben elakad a lövés.

1. perc Indul a mérkőzés, Szoboszlai a Liverpool kezdőjében.

A West Ham United FC ellen lép pályára szerda este hazai pályán az Anfielden Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool az angol ligakupában. A vörösöknek nem lesz egyszerű dolguk, ugyanis több kulcsjátékosuk is – köztük Diogo Jota, Andre Robinson Joel Matip és Alexis Mac Allister is sérült. A magyar válogatott csapatkapitánya azonban biztosan kezdőként lép majd pályára a Carabao Cup következő mérkőzésén.

Liverpool West Ham United angol ligakupa mérkőzés

Liverpool: Kelleher – Joe Gomez, Quansah, Van Dijk, Cimikasz – Endo, Szoboszlai, Curtis Jones – Elliott, Gakpo, D. Núnez. Menedzser: Jürgen Klopp

cserék: Adrián (k.), Konaté, Díaz, Szalah, Clark, Gordon, McConnell, Alexander-Arnold, Bradley

West Ham United FC: Aréola – Coufal, Ogbonna, Mavropanosz, Ben Johnson – Soucek, Edson Álvarez – Kudus, Fornals, Benrahma – Bowen. Menedzser:

A kispadon: Fabianski (k.), Cresswell, Zouma, Ward-Prowse, Paqueta, Ings, Kehrer, Emerson, Mubama