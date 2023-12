„Minden statisztikát szeretnék újraírni” – így készül Szilágyi Áron a párizsi olimpia évére

Kardozó klasszisunk egyik főszereplője volt a pénteki könyvbemutatónak, amelyen a 2023-as év magyar legjobbjai közül többen is megjelentek, hogy együtt ünnepeljék a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), a Magyar Sportújságíró Szövetség (MSÚSZ) Nagy Béla programban megvalósuló csodás évkönyvét, s azt a munkát, amelyet

a sportújságíró szakma 512 oldalon, több mint egymillió karakterben, több mint ötven magyar szerző és 17 fotós közreműködésével örökített meg az idei év kiemelkedő magyar sportsikereiből.

Gyulay Zsolt MOB elnök szerint ez az esztendő nagyon egészséges önbizalmat adhat a magyar olimpiai családnak, hogy a kvalifikációs sikereinkre alapozva magasra tehesse a mércét a jövő év legfőbb „attrakcióját”, a párizsi olimpiát tekintve.

A vízilabdázók világbajnoki címe is méltó helyre került

Fotó: Szerző/Mandiner

„Épp a magyar férfi vízilabdacsapat győzelmének fotóinál hagytuk nyitva a könyvet, mert ez a csapatsiker olyan muníciót adhat minden magyar olimpikonnak, amivel a rájuk váró nehéz munkát lesz erejük elvégezni.

Nem kérdés, hogy a női pólócsapatot, vagy akár a kézilabda-csapatainkat is a nagy utazó küldöttségbe várjuk, szóval lesz kikért szurkolni a 2024-es évben is a párizsi olimpiáig, hogy ott ezt megsokszorozva folytassuk” – mondta a kétszeres olimpiai bajnok kajakozó elnök, akit Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke követett a felszólalók sorában azzal, hogy talán sosem volt ennyire aktív az együttműködés az ötkarikás szervezet és a hazai sportsajtó között, s amelynek egyik csúcsproduktuma ebben az esztendőben is a Sportévkönyv 2023.

A képen Gyulay Zsolt, a MOB elnöke

Fotó: Szerző/Mandiner

„A páratlanul szép és letisztult kivitelű kiadványból

„ennek az együttműködésnek a keretében az Év Sportolója Gála közönsége is kap egy-egy példányt, vagyis olyan értő közönséghez is szólnak ezek az írások, akik maguk is írják a magyar sport történetének épp aktuális fejezeteit”

– mondta az MSÚSZ elnök.

Bajnokok és olimpikon édesanyák történetei is helyet kaptak az idei évkönyvben

Amler Zoltán főszerkesztő büszkén jegyezheti immár a 10. jubileumi, megújult kiadvány szakmai vezetését, amely egy, a könyvespolcokról évek múltán is levehető, egyfajta kornaplót jelent a nyomatott sporttörténelem részeként. Ahogy példálózva említette, az évkönyvben helyet kaptak az idei év kiemelt sporteseményei, az ifjúsági olimpiai világversenyek, az idei Európa-játékok, a hazai rendezésű atlétika világbajnokság, a magyar sportdiplomáciai sikerek, de még – talán kissé furcsa módon – a tavalyi lapzárta miatt a 2022-es év végére maradó labdarúgó világbajnokság összefoglalása is.

„Erős fejezeteit alkotják a sportévkönyvnek az olyan egyéni történetek és portrék, amelyek főhősei például Szilágyi Áron, Vogel Soma, Érdi Mária, Kós Hubert, vagy éppen Iszmail Muszukajev” .

A Sport 2023 borítója fehér alapon arany betűkkel készült.

Külön figyelmet szentelt a kiadvány néhány

Tokió óta édesanyává váló olimpikonunknak, Illés Fanni paralimpiai bajnoknak és Márton Annának,

mint ahogy a születések ünneplése mellett nem feledkezhetünk meg a fájdalmas búcsúkról sem, hiszen igazi magyar sportlegendák folytatták földi útjukat az égi sportpályákon idén, hatalmas űrt hagyva maguk után a hazai sportéletben. A fehér alapon aranybetűkkel címzett kiadvány folytatása – a sikeres magyar olimpiai hagyományoknak megfelelően – remélhetőleg jövőre arany alapon fehér betűkkel jelezheti majd a remélt párizsi olimpiai sikereinket.