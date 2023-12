Megvan az ellenfél! – Détári Lajos korábbi együttesével találkozik a Ferencváros az EKL-ben

Patinás együttessel találkozik majd a Ferencváros a harmadik számú európai kupasorozat, az EKL egyenes kieséses szakaszában – derült ki a hétfői sorsoláson. Ahogy azt Giorgio Marchetti, az UEFA főtitkár-helyettese az eseményen elmondta: a nemzetközi szövetség legfiatalabb versenysorozata abszolút beváltotta a hozzáfűzött reményket, hiszen már a csoportmérkőzéseken is remek találkozókat láthattak a szurkolók.

Az Európa-ligához hasonlóan a csoportmásodik együttesek itt is kiemeltek, hozzájuk csatlakoznak az El-ben csupán a harmadik pozíciót elérő, így egy sorozattal lejjebb csúszó gárdák. Mivel az EKL fináléja Athénban lesz, ezúttal egy görög legenda, Traianosz Dellasz segítette az UEFA tisztségviselőinek a munkáját. Az 53-szoros válogatott védő az egykori „rodoszi kolosszus”, a neves hazai klubok (Arisz Szaloniki, AEK Athén) mellett idegenlégiósként többek között az angol Sheffield United, az olasz Perugia és az AS Roma mezét is viselte.

Reméljük, Dejan Sztankovicsnak tavasszal is lesz oka a mosolyra

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Kiderült, hogy a Ferencváros már a finálé előtt biztosan visszatér Görögországba, hiszen az Olympiakosz együttesével játszik majd. Azzal a klubbal, ahol a Fradi korábbi játékosát és vezetőedzőjét, Détári Lajost félistenként tisztelik. Ezt jelzi, hogy a mai napig névre szóló széke van a stadionban, és bármikor igényelhet tiszteletjegyet a pireuszi csapat hazai mérkőzéseire.

A Ferencváros egyébként utoljára az akkor az UEFA-kupának elkeresztelt harmadik számú kupasorozat 1995/96-os szezonjában találkozott a görög élklubbal, akkor a Fradi simán jutott tovább (3-1; 2-2)

Az Európa-konferencialiga sorsolása:

Sturm Graz (osztrák) – Slovan Bratislava (szlovák)

Servette (svájci) – Ludogorec (bolgár)

Union Saint-Gilloise (belga) – Eintracht Frankfurt (német)

Real Betis (spanyol) – Dinamo Zagreb (horvát)

Olympiakosz (görög) – Ferencváros (az első mérkőzésre február 15-én kerül sor, míg a visszavágót február 22-én rendezik a Groupama Arénában)

Ajax Amsterdam (holland) – Bodö/Glimt (norvég)

Molde (norvég) – Legia (lengyel)

Maccabi Haifa (izraeli) – Gent (belga)

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd