Megpróbálták lekezelni, de Cristiano Ronaldo csattanós választ adott! (Videó)

2022-ben gyakorlatilag kirúgták a Manchester United-től, a világbajnokságon pedig az a szégyen esett meg vele, hogy a cserepadra ültette az akkori szövetségi kapitány. A 38 éves portugál csel- és gólgép általános meglepetésre Szaúd-Arábiába igazolt, de végül ott is igazolta a klasszisát.

Gólparádé

A naptári évben az Al-Nassr színeiben 42 mérkőzésen 41 gólt szerzett és 13-at előkészített. Hazája nemzeti csapatában pedig – hiába gondolták sokan, hogy a katari vb-vel leáldozott a csillaga – ugyancsak feltartóztathatatlan volt: kereken 10-szer mattolta az ellenfeleket, miközben Portugália tükörsimán kijutott az Európa-bajnokságra. Összesen 128 találatnál jár címeres mezben.

„Százszázalékig biztos vagyok benne, hogy nem térek vissza Európába. Harmincnyolc éves vagyok.

Az európai labdarúgás sokat veszített minőségéből. Az egyetlen még mindig jól működő bajnokság a Premier League. A szaúdi bajnokság erősebb, mint az MLS. Most minden futballista ide akar jönni és egy éven belül még több topjátékos érkezik Szaúd-Arábiába” – nyilatkozta a nyáron odaszúrva egyet az MLS-be igazolt Lionel Messinek.

Örök rivalizálás

Cristiano Ronaldo bírja az iramot: 57 tétmérkőzésen szerepelt idén, átlagosan 98 percenként ( a válogatottban 72 percenként) szerzett gólt, azaz szinte minden meccsre jutott egy ünneplés. A statisztikák szerint, a számok alapján jobban teljesített, mint az örök rivális, a nyolcadik aranylabdáját is begyűjtő Lionel Messi. A világbajnok argentin – aki Európából Észak-Amerika és a napfényes Miami felé vette az irányt a nyáron – sokkal visszafogottabban teljesített: 44 fellépésén 28 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott. Messi 2022-ben 35-16-ra nyerte kettejük párharcát. Ronaldónak azonban – akit sokszor Messi éltetésével cukkolnak a riválisok drukkerei – így is kísérti a démona még a világ végén is...

Legenda lett

Cristiano Ronaldot háromszor is megválasztották a világ legjobb labdarúgójának (FIFA-award). Többek között 4 Bajnokok-Ligája címet szerzett a Real Madriddal, 450 gólt termelt Puskás egykori klubjában. A Manchester Unitedben két korszakban szerepelt, az elsőben BL-t is nyert, 145-ször köszönt be az ellenfeleknek. Az olasz Juventusban is elérte a százgólos álomhatárt. S még mindig nincs vége.

„Genetikai értelemben, hogy ne tűnjön túlzásnak, nem mondom, hogy 25 évesnek, de mindenképpen úgy érzem magam, mintha még csak 30 lennék. Nagyon vigyázok a testemre és az elmémre. Van valami, amit nemrég tanultam meg: amikor elmúlsz 33, akkor a tested változatlanul elfogadja az igényeidet, amennyiben arra szükséged van, de ehhez a legnagyobb harcot mentálisan kell megvívnod. Felhasználva intelligenciám egy részét képes voltam arra, erre pedig

nagyon büszke vagyok, hogy az emberek azt mondják, Cristiano képes 37, 38 évesen is azt a szintet mutatni, amihez hozzászoktunk.

Erre nem mindenki képes. Ez elhivatottság, sok-sok óra munka naponta, hetente, havonta, évente, hogy képes legyek felvenni a ritmust ezekkel a huszonéves srácokkal. Ez tesz engem büszkévé, ezt szeretném még sokáig folytatni” – nyilatkozta 2022-ben, s tartja is a szavát Ronaldo.

Íme az összes gólja 2023-ból két videóban:

***

Nyitókép: Mohammed Saad / ANADOLU / Anadolu via AFP