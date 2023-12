Marco Rossi elmondta: ők közelíthetik meg hamarosan Szoboszlai teljesítményét a válogatottban

„Az együtt töltött idő szűkössége miatt rendkívül fontos, hogy a csapatszellem tökéletes legyen, ezért a kiválasztásnál nem elég a technikai képességeket, a taktikai érettséget és a fizikai állapotot alapul venni” – mondta Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Molcsapat.hu-nak adott interjúban.

A szakember arról is beszélt, hogy tudja a legtöbbet kihozni a játékosokból. „Soha nem kezeltem tárgyként, vagyis eszközként a játékosaimat, de kapitányként jóval nagyobb súlyt kapott a személyes kapcsolatom a futballistákkal. Fontos, hogy ők is érezzék, sportemberként is fontos tagjai a közösségnek, nem pusztán játékosként.

Ha érzik, hogy értékelik őket, többet tudnak adni a csapatnak”

– árulta el Marco Rossi.

Ők közelíthetik meg hamarosan Szoboszlai teljesítményét

Az interjú során Rossi elárulta, hogy hamarosan további játékosok érnek fel arra a szintre, ahol Szoboszlai tart. A csapatkapitány, bár még mindig nagyon fiatal, egyértelműen klasszis szintre ért, alapembere a Liverpoolnak, és a kapitány szerint több játékosának is meglesz az esélye, hogy ugyanerre a polcra kerüljön.

„Nagyon kíváncsian várom [Sallai] Roli következő lépését, szerintem eljutott arra a szintre, hogy egy jobb csapatban is megállja a helyét. Biztos vagyok benne, hogy bárhol folytatja, nem fog csalódást okozni.

Az sem kétséges számomra, hogy Séfi [Schäfer András] is képes lesz a legmagasabb szinten teljesíteni,

ha az egészségi állapota engedi. Bízom benne, hogy most már végleg maga mögött tudhatja ezt a rendkívül nehéz időszakot”

– mondta a szövetségi kapitány.

